Inter, le pagelle: De Vrij e Hakimi horror, non bastano Lautaro e Perisic. Per Conte ora sono guai Champions

HANDANOVIC 6

Con Asensio è un gatto, per riflessi e senso della posizione. Sicuro anche su Kroos, senza colpe sulle reti di Benzema, Ramos e Rodrygo.

D’AMBROSIO 5,5

Fortuna che Hazard non è al meglio… Con il belga è una gara a… rincorrere e a prendere la targa.

DE VRIJ 4,5

Ancora sotto shock dal Gervinho-day. Parte da colabrodo, concedendo un’occasione ad Asensio, poi si scorda di Ramos, in occasione del 2-0. E nei premi anche sul 3-2.

BASTONI 6

Il più sicuro nei tre dietro. Con Asensio fatica, ma regge l’urto.

HAKIMI 5

Sognava la grande rivincita. Dà ragione a Zidane, che non ha voluto liberargli un posto alla Casa Blanca, confezionando un retropassaggio da incubo, ad innescare Benzema per l’1-0.

BARELLA 7

Tuttocampista. Garantisce quantità, qualità e velocità, di gambe e giocate. Sfiora il gol di testa, poi disegna un assist di tacco per Lautaro (33’ st Gagliardini ng).

BROZOVIC 6,5

Soffre la pressione dei mediani di Zidane, ma non molla un centimetro. Suo l’innesco dell’1-2 del Toro.

VIDAL 5

Si presenta subito con un destro a fil di palo. Poi tanti, troppi errori in appoggio, ad innescare le ripartenze merengue. Fuori controllo per garra (42’ st Nainggolan ng).

YOUNG 5

Timido e surclassato in fascia dal dirimpettaio Vazquez, di un altro passo.

PERISIC 6,5

Subito due buone aperture per Lautaro e Young e un cross per Barella. Poi riappare per il gol del 2-2, il secondo in 3 giorni, resistendo a Vazquez e infilando Courtois a fil di palo (33’ st Sanchez ng).

LAUTARO MARTINEZ 7

Sfiora il vantaggio di carambola e non smette di provarci fino all’1-2, di destro e a fil di palo, a tener vive le speranze. Suo anche l’assist del 2-2.

CONTE 6

Le attenuanti non mancano. Ma conferma le solite difficoltà di gestione in corso d’opera, per rigidità tattica e cambi tardivi. Ultimo nel girone, a forte rischio eliminazione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 00:22

