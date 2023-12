Inter-Udinese 4-0, le pagelle: Calhanoglu superlativo, Lautaro un leone. Sorpresa Bisseck

di Daniele Petroselli

A San Siro finisce 4-0 la sfida tra Inter e Udinese. Succede quasi tutto alla fine della prima frazione: al 37' rigore messo a segno da Calhanoglu, poi Dimarco al 41' e Thuram al 44' hanno chiuso la pratica. All'84' anche il sigillo di Lautaro.

LE PAGELLE DELL'INTER

SOMMER 6

Praticamente un semplice spettatore lo svizzero, che non corre mai pericoli veri lì dietro, con l'Udinese che è ben poca cosa. Almeno una parata nella ripresa, ma nulla di più.

BISSECK 6,5

Per la prima volta dal 1' in campionato, si fa trovare decisamente pronto all'appuntamento. Tanta verve dalla trequarti in su, bravo anche in chiusura, soprattutto col passare dei minuti quando prende sempre più confidenza e sicurezza. Galvanizzato.

ACERBI 6

Una serata dove la fase di contenimento l'Inter in pratica non sa cosa è. I bianconeri trovano la giornata storta e il centrale vive vita facile, almento per una volta.

BASTONI 6,5

Dietro c'è ben poco da tenere, perché l'Inter è per tutta la serata a trazione anteriore. Lui di quelli dietro addirittura è a tratti il più "spinto". Tante buone iniziative e idee interessanti per i compagni. (11' st CARLOS AUGUSTO 6: fase di contenimento tranquilla, non corre rischi)

DARMIAN 6

Meno evidente rispetto agli altri compagni, ma comunque sempre prezioso il suo contributo. Quando c'è fa sempre la sua figura. Una certezza.

BARELLA 6,5

Anche in una serata così dimostra di sapersi gestire alla grande. Non esagera mai, mette il piede sull'acceleratore quando serve, soprattutto in fase di interdizione. Padrone assoluto.

CALHANOGLU 8

Giocatore sempre più totale, e lo dimostra ancora una volta. Detta i tempi, va in raddoppio sui portatori di palla avversari (vedi il gol di Dimarco), pericoloso con i tiri da fuori e micidiale dal dischetto. Decisamente il migliore nel suo ruolo in Italia, e (forse) non solo. (25' st ASLLANI 6: fa girare il pallone, ma ormai l'Inter è in pieno controllo e non vede l'ora di chiudere la partita)

MKHITARYAN 7

L'assist al bacio senza guardare per Thuram per il 3-0 è l'emblema del georgiano, che dà classe a un centrocampo sempre più dominante. Lui sa metterci qualità, intelligenza e carattere, il tutto con grande facilità. (34' st SENSI sv)

DIMARCO 7

Praticamente un tuttofare. Dovrebbe stare sulla sinistra, ma sul fronte d'attacco lo si trova sempre dappertutto. Un gol dei suoi, ma fa paura anche quando si accentra. Ormai è uno degli uomini in più di questa Inter.

(25' st CUADRADO 6: qualche pallone toccato, ma solo per far girare palla quando ormai tutto è deciso)

LAUTARO 7,5

Si crea le sue opportunità e poi lotta come da par suo su ogni pallone.

THURAM 7

Gioca spesso molto largo e non in area per permettere gli inserimenti dei compagni da dietro, ottimi duetti e poi l'ennesimo gol. Ormai il francese è una sentenza, oltre che una sicurezza. (11' st ARNAUTOVIC 6: entra quando ormai l'Inter ha messo il limitatore)

ALL.INZAGHI 7

In questo momento la sua Inter è ingiocabile. Merito di una solidità di gioco e mentale che ha saputo costruire giorno dopo giorno proprio il suo tecnico. Questa squadra gioca ormai a occhi chiusi e riesce a dare spettacolo. Ed è incredibile che una Juve, totalmente diversa nel suo aspetto, le sia ancora così vicino.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Dicembre 2023, 22:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA