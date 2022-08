Onana: «Inter bella tosta, ci divertiremo» Offerta monstre del Chlsea: 140 milioni per Skriniar, Dumfries e Casadei

di Alessio Agnelli

«Sono contento di aver scelto l’Inter. Ho buone sensazioni, il gruppo è fortissimo. Abbiamo tutto quello che serve per vincere». Compreso André Onana, nuova saracinesca nerazzurra, che partirà dietro Samir Handanovic in stagione, ma che, a Cesena, si è preso la scena contro il Lione, blindando porta (con un colpo di reni a deviare sulla traversa un’incornata di Dembelé) e risultato (2-2) nel finale.

Le gerarchie di Inzaghi tra i pali sembrano delineate, ma dal camerunese, intanto, è arrivato il primo squillo, accompagnato dalle prime sensazioni su gruppo e chances di vittoria: «Senza dubbio molto buone - ha sottolineato l’ex portiere dell’Ajax ai microfoni di InterTv -. Come dico sempre: la cosa più importante è la squadra. E io credo molto in questo gruppo, in questi giocatori così forti, nella squadra che abbiamo. Era importante migliorare per prepararci al meglio alle gare che stanno per arrivare. Io sto benissimo, sono contento di stare qui, in un gruppo fantastico. Penso che abbiamo tutte le capacità di raggiungere i nostri obiettivi».

Ovviamente, con l’aiuto dei tifosi «perché la loro presenza ci dà forza. Daremo tutto per loro - ha concluso Onana -, cercheremo di vincere tutto il possibile e di dare il meglio di noi stessi in ogni partita». Come a Cesena, dove il camerunese è stato tra i più applauditi con la Lu-La (un gol Lukaku, un assist sontuoso per il Toro), Barella e Milan Skriniar, al rientro con ovazione. Lo slovacco ha risposto su Instagram, con foto della “prima” stagionale al Manuzzi e due cuori nerazzurri a corredo.

Ma, all’orizzonte, restano sempre Psg e Chelsea, di ritorno sull’ex Samp, dopo il muro (80-85 milioni di sterline, pari a 100 in euro) alzato dal Leicester per il francese Fofana. Ma non solo. Secondo i media d’oltremanica, nel mirino di Tuchel e del nuovo proprietario dei Blues, Todd Boehly, anche Cesare Casadei (già rifiutata dall’Inter una prima offerta di 8 milioni) e Denzel Dumfries, per una triplice offerta di 140 milioni di euro (80 per Skriniar, 40 per l’olandese e 20 per il Primavera) in arrivo a breve da Stamford Bridge.

Si vedrà. Intanto, in giornata, visite e firma col Torino (in prestito annuale con diritto di riscatto a 5 milioni) per Valentino Lazaro.

