Inter, Zhang addio: Oaktree è il nuovo proprietario: «Impegno massimo per raggiungere nuovi successi»

Dopo otto anni di presidenza di Steven Zhang, l'Inter cambia proprietario e passa sotto la gestione del fondo statunitense Oaktree, che gli aveva concesso un prestito triennale di 395 milioni di euro, scaduto alla mezzanotte di oggi. «Nel maggio 2021, con l'inter che si avviava a registrare perdite finanziarie record per l'esercizio finanziario 2020/2021, Oaktree ha fornito alle holding dell'Inter le risorse necessarie per stabilizzare la situazione finanziaria del Club e continuare cosi ad operare, garantendo anche il pagamento di giocatori e dipendenti.



Inter-Oaktree, oggi la scadenza: ore contate per Zhang, poi gli americani diventeranno proprietari del club



La nuova proprietà

Nei tre anni trascorsi dall'intervento di emergenza di Oaktree, l'Inter ha vinto la sua ottava e nona Coppa Italia, si è assicurata la sesta, settima e ottava Supercoppa, e ha guadagnato il 20esimo scudetto e la storica seconda stella, oltre ad aver raggiunto la finale di Uefa Champions League per la prima volta dal 2010». Queste le parole del comunicato con cui il nuovo proprietario della società nerazzurra si presenta.

