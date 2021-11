Inter, domenica la supersfida al Napoli: De Vrij no, Dzeko e Bastoni sì

Niente Napoli e Shakhtar per De Vrij: Inzaghi si consola con Dzeko e Bastoni, verso il doppio recupero. Una cattiva notizia, anche se meno grave del previsto dopo Montenegro-Olanda e le prime diagnosi a caldo sul centrale oranje, e due casi quasi rientrati, o in via di risoluzione, anche al netto delle terapie a cui si sono sottoposti il bosniaco e l'azzurro nel primo pomeriggio di ieri, al rientro anticipato ad Appiano. In vista di Napoli (domenica, al Meazza) e Shakhtar (mercoledì prossimo, sempre a San Siro), è questo il bollettino medico dell'Inter di Simone Inzaghi, dopo i primi ritorni dalle Nazionali.

A oggi, solo un indisponibile sicuro per i prossimi impegni dei campioni d'Italia: l'olandese Stefan De Vrij, ko sabato a Podgorica e fuori causa contro partenopei e ucraini per un «risentimento agli adduttori della coscia destra», l'esito degli esami effettuati dall'ex Lazio in Olanda domenica sera, prima di imbarcarsi per Milano.

Quindi, nessuno stiramento, l'ipotesi più gettonata inizialmente. Ma solo un semplice risentimento che dovrebbe consentire a De Vrij (ieri solo terapie alla Pinetina) di tornare a disposizione di Inzaghi in 10-14 giorni, fra la trasferta di Venezia del 27 novembre e il turno infrasettimanale di mercoledì primo dicembre, al Meazza, contro lo Spezia. Al posto del 29enne di Ouderkerk uno fra Dimarco, Ranocchia e D'Ambrosio (in rigoroso ordine di quotazioni) contro Napoli e Shakhtar.

A dare fiducia, e la solita impronta al reparto, Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, come De Vrij non al meglio dopo le Nazionali (un affaticamento per l'azzurro) e dispensato dall'impegno dell'Italia di Mancini contro l'Irlanda del Nord. Salvo sorprese, Bastoni non mancherà al doppio appuntamento per un posto al sole in A e negli ottavi di Champions. Esattamente come Edin Dzeko, per cui c'è cauto ottimismo dopo il risentimento ai flessori accusato nel derby del 7 novembre.

Con la Bosnia non è sceso in campo, limitandosi ad un programma di recupero personalizzato durante la sosta. Inzaghi conta di averlo alla ripresa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 08:34

