Napoli ko con l'Inter, sui social aria di complotti: «Kvara massacrato». E spunta un video di Handanovic con Sozza

Quasi due mesi di stop della Serie A per via dei Mondiali, con il Napoli capolista che fino a metà novembre aveva letteralmente dominato il campionato, probabilmente un periodo troppo lungo. In questa stagione anomala spezzata in due dal Mondiale qatariota - vinto dall'Argentina in finale contro la Francia - gli oltre 50 giorni attesi per rivedere in campo i club hanno forse contribuito, in assenza di argomenti, al proliferare delle ipotesi di complotto.

Il Napoli vincerà lo scudetto? Dall'86 al 2022, quelle strane coincidenze che fanno sperare i tifosi azzurri

Napoli, tifosi infuriati invocano complotti

Così dopo che qualche giorno fa persino uno scrittore di fama internazionale come Roberto Saviano, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, si è lasciato andare a dichiarazioni al limite della dietrologia («Temo che non ce lo facciano vincere (lo scudetto, ndr), che si metta in moto la grande macchina che spinge le squadre del Nord»), al rientro in campo la squadra di Spalletti si è trovata davanti l'Inter, e da San Siro è uscita sconfitta. Già nel prepartita i complottismi si erano sprecati, per via della designazione come arbitro di Sozza, nato a Milano e per questo - secondo qualcuno - non adatto ad arbitrare l'Inter.

I falli su Kvara e quella frase di Handanovic

Nel post partita, gli argomenti al centro del dibattito tra chi tifa Napoli sono due: gli interventi duri su Kvicha Kvratskhelia (da Skriniar ma non solo) a inizio gara, e una frase di Samir Handanovic, capitano e portiere ormai di riserva nerazzurro, rivolta proprio all'arbitro Sozza nel tunnel prima di entrare in campo. «Sozza mi raccomando, fischia pochissimo oggi», ha detto Handanovic, in un video diventato virale sui social. Una frase detta in modo scherzoso, ma che ha fatto infuriare alcuni tifosi, giornalisti e opinionisti partenopei, che vedono proprio nel metro arbitrale un po' troppo 'permissivo' il motivo della prova incolore dell'asso georgiano (devastante nelle prime 15 giornate di campionato, impalpabile ieri sera) e di conseguenza della sconfitta, maturata con un gol di Dzeko a metà del secondo tempo.

Oggi #Kvaratskhelia non si è potuto allenare per i dolori dopo i falli subiti ieri sera in #InterNapoli. A #Napoli polemiche accese per l’arbitraggio di #Sozza. A riaccenderle anche questo video che ha protagonista #Handanovic con una frase infelice rivolta all’arbitro 😧 pic.twitter.com/oiGHmwhcFA — Antonello Perillo (@anperillo) January 5, 2023

Polemiche da cui però il Napoli vuole stare ben lontano: secondo quanto scrive l'ANSA, citando fonti della società, «il Napoli è stufo della storia dei complotti, non esistono complotti contro il Napoli». E sempre su Kvara, la sua assenza dall'allenamento di oggi ha mandato in ansia i tifosi sui social, che temevano un infortunio proprio a causa dei duri interventi dagli avversari: assenza dovuta però all'inevitabile giorno di recupero dopo il match di ieri. Insomma, pare che il Napoli dominatore del campionato, più che mettere in moto la macchina che spinge le squadre del Nord (per citare Saviano), stia innervosendo i suoi tifosi, che temono la beffa di perdere uno scudetto che finora hanno ampiamente dimostrato di meritare.

#Napoli ko con l'Inter, sui social aria di complotti: «Kvara massacrato». E spunta un video di #Handanovic con Sozza https://t.co/YQBLCsXPA9 — Leggo (@leggoit) January 5, 2023

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Gennaio 2023, 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA