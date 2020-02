Inter-Napoli 0-1, decide un gol di Fabian Ruiz

SEGUI LA DIRETTA

Mercoledì 12 Febbraio 2020, 23:16

È una magia di Fabian Ruiz a stendere l’Inter e regalare al Napoli una vittoria importantissima a San Siro nella semifinale di andata di Coppa Italia. I nerazzurri dovranno ribaltare il risultato al San Paolo il 5 marzo per strappare il pass della finalissima, nove anni dopo l’ultima volta (29 maggio 2011, 3-1 al Palermo). Rino Gattuso risorge nel momento più difficile della sua gestione e non possono non tornare in mente le sue tante resurrezioni sulla panchina del Milan. E lo fa aggrappandosi al talento spagnolo, corteggiato da Real Madrid e Barcellona, che in questa stagione non è riuscito a brillare, incontrando tantissime difficoltà. Adesso, ed è quello che si auspicano i tifosi del Napoli, sono in tanti a sperare in un suo rilancio per risalire la classifica e conquistare almeno un posto nella prossima Europa League. Decisiva per i partenopei la mossa di Gattuso che mette Mertens su Brozovic, bloccando di fatto il gioco nerazzurro. Così facendo Lautaro Martinez e Lukaku non hanno palloni giocabili e rimangono ingabbiati tra Manolas e Maksimovic. Però, nella ripresa l’Inter è più agguerrita, ma nel suo momento migliore Fabian Ruiz realizza un gran gol con un tiro a giro, il suo secondo stagionale dopo quello firmato il 22 settembre contro il Lecce. Conte prova a cambiare qualcosa mandando in campo Eriksen per Sensi e subito dopo cambia tutto passando dal 3-5-2 al 4-3-3 con Sanchez al posto di Moses. Il Napoli rischia qualcosa, ma resiste. Ora appuntamento al San Paolo il 5 marzo per l’ultimo round prima della finale.