Inter, Conte lancia Eriksen tra le linee per la Coppa con il Napoli

Terminato il lockdown, un Eriksen nuovo di zecca. Più decisivo e al centro degli schemi di Antonio Conte, alla Pinetina è il trequartista danese la grande novità da presentare sabato a Napoli, per la prima uscita ufficiale (in palio la finale di Coppa Italia) post-quarantena. Ma, questa volta, nella sua posizione, libero di muoversi tra le linee e senza eccessivi oneri di copertura, e con un abito cucito addosso per l'occasione, e per il prosieguo della stagione: il 3-4-1-2, alle spalle di due punte, nelle vesti di primo suggeritore della Lu-La e primo raccordo con il centrocampo. Nelle ultime settimane, è stato infatti questo il modulo più provato dalle parti di Appiano, a conferma della grande duttilità tattica di Conte e dell'assoluta centralità di Christian Eriksen nel nuovo progetto del salentino. Dal 3-5-2 dell'ex ct, e delle prime apparizioni pre-Covid del 28enne danese (in totale 8, ma solo 3 da titolare, con un gol segnato in Europa League) con la maglia dell'Inter, non esattamente illuminanti in termini di giocate e condizione fisica (non ottimale, anche per l'utilizzo a singhiozzo con il Tottenham nei primi mesi di stagione) palesate, a un 3-4-1-2 perfetto per un trequartista di ruolo e di nuovo al top dal punto di vista atletico. Con Lukaku e Sensi, Eriksen è, infatti, fra i più in forma della Banda-Conte e anche l'arma in più del salentino, a cominciare dalla sfida del San Paolo. Tra presente e futuro, invece, Lautaro Martinez: per ora Inter, poi, come ha comunicato anche a Marotta e Ausilio, Barcellona a stagione conclusa, e Suning permettendo. El Toro vanta già un'intesa da 12 milioni netti (più bonus) a stagione con i blaugrana, gli Zhang pretendono 90 milioni cash, più una contropartita (piace il laterale sinistro Junior Firpo), per liberarlo. Mentre, in entrata, fari accesi su Sandro Tonali e Marash Kumbulla, in un doppio derby con la Juve. Per entrambi vantaggio Inter, con il Brescia che chiede 50 milioni per il cartellino del regista azzurro (al vaglio una soluzione che preveda un prestito biennale con obbligo di riscatto) e il Verona che ne vuole 28 (più 7 di bonus) per quello del difensore albanese. Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Giugno 2020, 18:56



