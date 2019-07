Inter, missione per Lukaku. Chiesa-Juve, sì ad una condizione

L'Inter studia l'affondo per Lukaku. In settimana, sono previsti nuovi contatti per sbloccare l'operazione con il Manchester United: forte del sì del belga, il club nerazzurro proporrà un prestito biennale da circa 60 milioni di euro. Il tecnico Antonio Conte resta fiducioso: vorrebbe avere l'ex Everton per il ritiro, che inizierà lunedì prossimo.

Da Milano a Napoli: veleggia verso il traguardo l'affare James Rodriguez. L'agente Jorge Mendes sta portando avanti con ottimi risultati l'operazione fortemente voluta da Carlo Ancelotti, rimasto in contatto con il fantasista colombiano dopo l'esperienza di Madrid e di Monaco, con il Bayern. Confermato l'accordo tra il giocatore e la società di Aurelio De Laurentiis (6 milioni all'anno), il manager portoghese conta di chiudere a stretto giro la trattativa: sul tavolo un prestito oneroso con riscatto tra i 35 e 40 milioni, che potrebbe diventare un obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi.

Intanto dal Real è arrivato Theo Hernandez, oggi a Casa Milan per la firma sul contratto dopo due giorni di visite mediche. A proposito di accordi, sono attese novità a Firenze dove continua a tenere banco il futuro di Federico Chiesa. Il neo patron Rocco Commisso lo ha definito pubblicamente incedibile («Non farà la fine di Baggio»). Ma in realtà avrebbe fissato le condizioni per trattarne la vendita. Quali? Dovrà essere il calciatore ad esporsi e a chiedere la cessione ai rivali bianconeri. Altre operazioni: il Torino è in pressing su Verdi; il Lione si avvicina ad Andersen della Sampdoria. Martedì 2 Luglio 2019, 22:57







© RIPRODUZIONE RISERVATA