Euroderby, Tonali: «L'impresa? Io ci credo. Giocheremo con e per Leao»

«Abbiamo 90 minuti per poter giocare da Milan, per dare tutto in campo e rendere felice il popolo rossonero. Non dobbiamo mai smettere di crederci». Sandro Tonali ci crede. E come lui tutti i suoi compagni di squadra. C'è da fare tutta un'altra partita rispetto a quella dell'andata dove «abbiamo commesso errori che abbiamo pagato. È andata così, ma abbiamo messo un punto e nel secondo tempo siamo venuti fuori. Dobbiamo ripartire dagli errori, giocare a calcio e da Milan».

Serve anche il Dna rossonero, quello che in Europa può sempre fare la differenza. «In Champions è un'altra partita, l'abbiamo visto quest'anno con Tottenham e Napoli. Porteremo in campo tutta la nostra stagione e daremo il massimo». Sarà un Milan d'assalto? «Dobbiamo rimanere concentrati per tutta la partita e di segnare: le partite cambiano e sono lunghe».

A proposito dell'attaccante portoghese: al magazine Gaffer Rafa Leao si è raccontato a 360 gradi. Lo scudetto vinto con il Milan gli resterà sempre dentro. E nel suo futuro (la firma sul rinnovo è solo da annunciare) lontano si vede in Premier League: «Penso che ogni giocatore voglia giocare in Inghilterra perché è un campionato molto competitivo». Ora però c'è solo il Milan e «dal punto di vista calcistico, il mio obiettivo è vincere la Champions League e il Pallone d'Oro». Oltre a Leao, il Diavolo potrà contare anche su Krunic e Messias. Tutti recuperati, tutti pronti per una sfida che vale la finalissima di Istanbul.

Probabile formazione Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega, Saelemaekers, Brahim Diazi, Rafael Leao; Giroud.



