Inter-Milan: dalle 18 La Diretta Folla di tifosi fuori San Siro, bandiere e cori

Qualche problema di formazione per Conte visti i 6 positivi al Covid-19. I nerazzurri dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da D’Ambrosio, De Vrij e Kolarov. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Barella e Vidal mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Perisic e Hakimi. In attacco tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Lukaku.

I rossoneri dovrebbero schierarsi col 4-2-3-1 con Donnariumma tra i pali, pacchetto arretrato formato da Calabria e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo Kjaer e il rientrante Romagnoli. A centrocampo Kessié e Bennacer in cabina di regia mentre davanti spazio al terzetto formato da Saelemaekers, Calhanoglu e Castillejo alle spalle di Ibrahimovic.

FOLLA DI TIFOSI

Affollamento di tifosi, con mascherine ma senza distanziamento, per l'Inter e cortei in moto per il Milan, prima del derby. Lontano dalle loro curve per l'emergenza coronavirus, gli ultrà delle due squadre hanno voluto caricare i loro giocatori fuori da San Siro. Almeno un migliaio di tifosi interisti, schierati ai lati della strada davanti allo stadio, quasi tutti con la mascherina ma decisamente poco distanziati uno dall'altro, hanno accolto i due pullman con a bordo la squadra di Antonio Conte. Sotto gli occhi delle forze dell'ordine, nella folla, fra bandiere sventolanti e fumogeni, i mezzi hanno impiegato oltre tre minuti a percorrere gli ultimi cento metri prima di infilarsi nel garage, mentre gli ultrà mostravano uno striscione che indicava la vittoria come unico epilogo possibile del derby.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lukaku, L. Martinez. All. Conte.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

