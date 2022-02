Inter-Milan, diretta alle 18. Probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

È il giorno del derby di Milano. Allo Stadio Meazza in San Siro va in scena alle 18.00 la stracittadina Inter-Milan che torna a valere lo scudetto: i nerazzurri cercano il successo che significherebbe fuga solitaria in classifica, i cugini rossoneri non possono concedersi passi falsi e provano a riaprire i giochi per il tricolore. Inzaghi senza grandi problemi di assenze si affida all'undici tipo con Lautaro e Dzeko davanti; Pioli deve fare a meno invece sia di Rebic che di Ibrahimovic e chiederà perciò gli straordinari a Giroud.

Le probabili formazioni di Inter-Milan

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud. All.: Pioli

Dove vederla in tv e diretta streaming

Inter-Milan delle 18:00 di sabato 5 febbraio allo Stadio Meazza in San Siro di Milano sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN. La diretta testuale della partita sarà invece disponibile sul sito de IlMessaggero.it.

