Il derby è ancora dell'Inter: poker in rimonta. Il Milan spreca il vantaggio di 2 reti

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Febbraio 2020, 23:45

Una reazione così non se l’aspettava proprio nessuno. L’Inter vince il derby per 4-2 dopo essere stata sotto di due gol e non aver praticamente mai giocato i primi 45’. Un successo che permette ai nerazzurri di agganciare la Juventus in testa al campionato e sorpassare la Lazio, nel tardo pomeriggio vittoriosa a Parma e ora a -1 dalle capolista. Domenica ci sarà lo scontro diretto all’Olimpico tra nerazzurri e biancocelesti in un match già avvincente. Nel primo tempo fa tutto Ibrahimovic. I rossoneri sono veloci nelle ripartenze, nel pressing, nelle sovrapposizioni, costringendo i nerazzurri a indietreggiare troppo. La squadra di Antonio Conte è irriconoscibile, addirittura a tratti sembra intimorita dalla veemenza dei rivali, che creano, colpiscono un palo con Calhanoglu, rischiano sul colpo di testa di Godin e sul tiro di Vecino, ma si rifanno con i due gol. Al 40’ Ibrahimovic sovrasta di testa l’uruguaiano e serve a Rebic la palla del vantaggio (uscita a vuoto di Padelli) e al 46’ è lui stesso a firmare il raddoppio. Nella ripresa, però, è un’altra Inter. Sistema tutto in 8’ con Brozovic e Vecino e poi fa la sua partita alla ricerca della vittoria. La rimonta si completa grazie alla testa di de Vrij, poi sfiora il 4-2 con Eriksen (traversa su punizione), trema per il palo di Ibra al 90’ e ringrazia Lukaku per la rete in pieno recupero. A San Siro è festa nerazzurra, ai rossoneri resta il rammarico per un’illusione durata troppo poco.(3-5-1-1) Padelli; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Sanchez, Lukaku. All. Conte(4-4-1-1) Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. PioliL'ultima vittoria del Milan in casa Inter risale al 14 novembre 2010, quando Ibrahimovic (proprio lui) su rigore firmò la vittoria rossonera dopo 5 minuti di gara. Su 171 precedenti in totale, l'Inter si è aggiudicata 65 derby di campionato, il Milan 51 ed il pareggio si è verificato per 55 volte.