Inter-Milan, Parolo: «Inzaghi se vince ammazza il Diavolo»

Per Inter-Milan ci sarà (per fortuna) la voce di San Siro, seppur pieno al 50%. Ai microfoni di Dazn le voci narranti saranno invece Pierluigi Pardo con una delle sue trascinanti telecronache e Marco Parolo al commento tecnico. Abbiamo interpellato l'ex laziale, non solo sul derby della Madonnina, ovviamente.



Parolo, tra Inter e Milan c'è una favorita?

«Classica partita da tripla. Dietro a questo derby c'è molto. Dopo aver fallito con lo Spezia, il Milan vincendo tornerebbe a mettere pressione all'Inter. Dovesse imporsi l'Inter, rischierebbe di ammazzare il campionato».



Tutto finito, quindi, in chiave scudetto, se ci fosse un successo nerazzurro?

«Di sicuro sarebbero ammazzate le velleità rossonere. Resterebbe il Napoli, che sta facendo il suo bel percorso ed è sempre lì».



Come l'Inter potrebbe fare male al Milan? E come il Milan potrebbe fare male all'Inter?

«Con l'intensità e il dinamismo l'Inter sta mettendo in difficoltà chiunque e potrà farlo anche con il Milan con il proprio gioco avvolgente, mandando tanti uomini nell'area di rigore. Il Milan potrebbe affidarsi alle ripartenze: ha gamba e tante frecce al proprio arco».



Dove può arrivare la nuova Juventus con Vlahovic e Zakaria?

«Non può. Deve andare in Champions. Allegri è stato bravo a riavvicinarsi al quarto posto e quindi la società ha dato un segnale con un mercato così importante».



Grande mercato che non ha invece fatto la sua Lazio, con il club contestato dai tifosi...

«Da esterno, non conoscendo bene i conti e l'indice di liquidità, non è possibile dare un giudizio netto. È stato però un po' un passo falso non riuscire ad accontentare Sarri. La squadra sta facendo passi in avanti, anche se a volte fa bene la parte offensiva e male quella difensiva e altre volte viceversa».



Cosa daranno infine Maitland-Niles e Sergio Oliveira alla Roma di Mourinho?

«Sono due giocatori che hanno già cominciato a dare qualità e spessore internazionale alla squadra. È iniziata la trasformazione della Roma nella Roma di Mourinho, che vorrà centrare l'Europa in campionato e, perché no, ottenere un titolo in Conference League».

