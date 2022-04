L'Inter brinda in Coppa: doppio Lautaro e Gosens, Milan addio. Nerazzurri in finale

Sarà l'Inter affrontare in finale di Coppa Italia (11 maggio a Roma) la vincente di Juventus-Fiorentina. È netta la vittoria nerazzurra nel derby di ritorno, un 3-0 (dopo lo 0-0 dell'andata lo scorso 1° marzo) che non ammette repliche, nel segno soprattutto del Toro Martinez, autore di una doppietta. Il Milan recrimina per un gol annullato a Bennacer nel secondo tempo.

Grande atmosfera con San Siro gremito (74.508 spettatori, incasso lordo 4.156.710 euro, record assoluto di Coppa Italia), grandi coreografie delle due curve, grande Lautaro Martinez. Al 4' il Toro porta già in vantaggio l'Inter, raccogliendo al volo di destro un cross di Darmian (c'è l'ex del Diavolo e non Dumfries) al termine di un'azione corale dei nerazzurri. Cade la difesa di ferro del Milan, cade Maignan dopo 7 gare consecutive a porta inviolata tra campionato e Coppa Italia. Il Milan ci mette un po' a riprendersi e a riorganizzarsi e questo avviene con gli strappi di Leao che tira due volte addosso ad Handanovic.

Più impegnativa la parata dello sloveno al 30' su botta dalla distanza di Saelemaekers. Rocambolesca l'azione del 39' con Skriniar e Perisic che salvano su Theo Hernandez e Kessie: la palla si avvicina alla linea di porta, ma non entra. Il Milan crea (cinque occasioni pericolose), l'Inter segna, ancora con Lautaro, in contropiede, scavalcando Maignan su assist di Correa, preferito da Simone Inzaghi a Dzeko. Per Martinez è il 19° gol stagionale, il quinto in carriera al Milan.

Dopo il riposo il Diavolo si ripresenta con Brahim Diaz e Messias al posto di Tonali e Saelemaekers, ma è Lautaro a sfiorare il tris personale al 52 (Maignan in angolo). Al 66' l'episodio che potrebbe riaprire il match: Bennacer segna da fuori area con uno splendido esterno sinistro che passa in mezzo ad una selva di gambe. Rete però annullata dall'arbitro Mariani dopo segnalazione di Mazzoleni e Tolfo al Var e on field review.

L'arbitro di Aprilia giudica influente al monitor un fuorigioco di Kalulu che passa davanti ad Handanovic al momento del tiro. Dalla mancata riapertura del match al 3-0 per l'Inter il passo è breve: all'82' il neo entrato Gosens insacca un assist preciso di Brozovic. Inutile l'opposizione da parte di Kalulu sull'ex atalantino. La punizione per il Milan è molto, forse troppo severa.

Sfuma un obiettivo stagionale, con la speranza per il Diavolo che questo derby non incida psicologicamente sulla lotta scudetto. Dall'altra parte c'è un'Inter trasformata dal successo di Torino sulla Juventus e che vuole invece trarre ulteriore entusiasmo da questa stracittadina per la sfida al tricolore.

