Inter-Milan, le super coreografie delle Curve: il cavaliere crociato nerazzurro contro il pistolero rossonero

Il decisivo derby di Champions comincia sugli spalti: le curve di Inter e Milan si sono sfidate con due coreografie imponenti, dando subito spettacolo a San Siro prima della semifinale di ritorno.

La Curva Nord interista

I tifosi nerazzurri della Curva Nord hanno scelto l'immagine di un cavaliere crociato che ha parato con lo scudo le frecce rappresentate dalle avversarie dell' Inter in Champions (Barcellona, Bayern Monaco, Viktoria Plzen, Porto e Benfica) e il motto latino «victoria nobis vita», «la vittoria per noi è la vita», mentre il resto dello stadio ha composto la scritta «avanti Inter» in nerazzurro.

La Curva Sud milanista

La risposta milanista è a tema «western»: «all'assalto», recita il primo striscione della Curva Sud, seguito dalla coreografia in cui compare un pistolero colorato di di rosso e nero.

I vip presenti a San Siro

Tanti vip presenti sugli spalti, da Amadeus al presidente della Uefa Aleksander Ceferin passando per Tananai, Nicola Savino e Paolo Bonolis, oltre ad alcuni ex della sfida come

Achraf Hakimi (oggi al PSG) e Ivan Perisic (oggi al Tottenham).

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 22:01

