Euroderby, Acerbi senza peli sulla lingua: «Se non passiamo sarà una stagione di m***a»

di Alessio Agnelli

Inter, la carica dei cento e uno (milioni). Non si gioca solo per la gloria di conquistare il grande traguardo sportivo della finale di Champions, centrato solo 5 volte in passato da uomini in nerazzurro. A motivare ulteriormente club e giocatori nell'euroderby di semifinale di stasera, che potrebbe portare ad Istanbul, c'è anche il fattore economico, primario per Suning, e un possibile assegno da oltre 100 milioni di euro, in caso di finale di Champions.

Agli 85 milioni già in cassa con il pass per le semifinali, se ne aggiungerebbero altri 15,5 di premio per il passaggio del turno, più 500mila euro di market pool, per un totale di 101 senza andare oltre (i 110 garantiti dalla vittoria in finale, più i ricavi legati alla partecipazione alla Supercoppa Europea). Benefici a cascata quelli che ne deriverebbero. Dai prolungamenti di contratto di Bastoni, Dzeko e De Vrij, già in cantiere, al rinnovo del prestito di Lukaku e ai riscatti di Acerbi e Bellanova, fino alla conferma di Inzaghi, certa con un visto per la prossima Champions (il 3° posto in classifica, a +5 sul Milan, tranquillizza) e un biglietto per la Turchia.

E uno dei diretti interessati, Francesco Acerbi, è stato chiaro al riguardo: «Se non andiamo in finale è un disastro, una stagione di merda - ha chiosato senza mezzi termini l'ex rossonero -.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 14:07

