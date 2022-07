Inter, Skriniar e Dumfries: senza proposte indecenti restano da Inzaghi

di Alessio Agnelli

Skriniar-Dumfries, doppio muro Inzaghi: via dall’Inter solo per proposte indecenti. Ovviamente uno escluderebbe l’altro in uscita, ma, alla Pinetina e in viale della Liberazione, è questa la nuova linea condivisa da staff tecnico e dirigenziale in merito a Milan Skriniar e Denzel Dumfries, da trattenere, anche a costo di rinviare la prevista cessione salva-bilancio (serve un attivo di almeno 60 milioni, tra entrate e uscite, entro il 30 giugno 2023) alle prossime due sessioni di mercato.

Incassato lo scippo di Bremer, l’unico per cui Simone Inzaghi avrebbe avallato l’addio del centrale slovacco senza dubbi sul sostituto, il tecnico piacentino si è, infatti, messo di traverso, chiedendo a gran voce la permanenza di Skrigno e ottenendo da Marotta e Ausilio una garanzia di massima al riguardo, insieme a un prezzo al rialzo, che dovrebbe preservarne la permanenza. Dai 70 milioni, bonus compresi, di cui si è discusso a lungo con il Psg senza mai arrivare ad una quadra economica per il 27enne di Žiar nad Hronom, si è passati ora a una richiesta di 70 di base fissa e 10 di bonus per il cartellino Skriniar. E, a conti fatti, una sorta di assicurazione sulla… vita in nerazzurro per il gigante slovacco, di nuovo a disposizione (da martedì in gruppo, smaltito l’infortunio in Nazionale) e a un passo dal ritorno in campo (già sabato contro il Lione a Cesena) con Handanovic e compagni.

Ma non solo. Tra i blindati di casa Inter anche Denzel Dumfries, sondato da Chelsea e United, ma incedibile come Skriniar per Inzaghi e, di conseguenza, soggetto al nuovo tariffario di Suning in tema di cartellino. Non più 40 milioni di euro, ma una base d’asta di 50, 20 dei quali potrebbero essere reinvestiti, in caso di uscita dell’olandese, su Destiny Udogie, esterno mancino dell’Udinese (come vice Gosens; a destra Darmian e Bellanova), o sul granata Wilfried Singo, destro di piede (con Darmian prima alternativa a Gosens a sinistra) e già monitorato da tempo.

Sui 20 milioni, invece, il prezzo giusto di Andrea Pinamonti, raggiunto dalla Salernitana, ma senza l’ok del giocatore, che continua ad aspettare Atalanta (prima scelta) oppure Sassuolo.

