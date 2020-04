Inter, idea Mertens per l'attacco che verrà

Se Lautaro andrà al Barcellona (ammesso e non concesso) l'Inter dovrà cercare di ottenere il massimo dalla cessione, comunque dolorosa. La clausola dice 111 milioni, cifra che il Barça potrebbe non garantire cash vista la situazione attuale. E quindi per trovare una quadra sarà necessario l’inserimento di almeno una contropartita, se non due. I

l nome di Antoine Griezmann era legato più che altro a una provocazione, ma a mente lucida appare una soluzione complessa: il francese, campione del mondo, guadagna 17 milioni netti a stagione e il tetto massimo all’Inter è di poco inferiore ai 10 (compresi bonus). Ai nerazzurri potrebbe interessare il centrocampista brasiliano Arthur, 23 anni. Tuttavia il ragazzo è considerato incedibile dai blaugrana.

Sul fronte attacco, vista quasi l'impossibilità di arrivare a Griezmann, l'ad Marotta potrbbe virare su Mertens, in scadenza con il Napoli e già vicino alla corte di Conte nell'ultimo mercato di gennaio. Tra l'altro, sarebbe una spalla ideale per Lukaku. I due si conoscono benissimoo, visto che asono compagni di Nazionale in Belgio. Insomma, il nome di Mertens è da tenere in caldo e in seria considerazione per l'Inter che verrà. Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 19:36



