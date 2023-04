L'Inter perde ancora, Lukaku si mangia quattro gol. Tifosi infuriati sui social: «Sei un pesce d'aprile»

L'Inter non vince più. Nel primo match di un aprile di fuoco, è la Fiorentina a partire con il piede giusto, sognando obiettivi importanti come Coppa Italia e Conference League. Mentre per i nerazzurri tornano gli incubi del passato. Ai viola è bastato il gol di Jack Bonaventura per espugnare San Siro e i tifosi dell'Inter sembrano aver trovato il capro espiatorio per l'ennesima sconfitta in Serie A: Romelu Lukaku.

Inter-Fiorentina 0-1, le pagelle: Lukaku tradisce, Dumfries troppo impreciso. Barella intermittente

Il futuro del belga

Pochi minuti dal fischio d'inizio dell'anticipo della 27esima giornata, Lukaku era già oggetto di discussione. La fine della stagione si avvicina e i nerazzurri devono decidere cosa fare con l'attaccante che quest'anno non è stato all'altezza delle aspettative. Il finale di stagione prima di tutto. È questo il pensiero di Beppe Marotta, a.d. dell'Inter, in vista del campionato. Sul tavolo ci sono i rinnovi di contratto - Bastoni in primis -, la situazione legata al prestito di Lukaku e il doppio impegno di campo: qualificarsi alla prossima Champions e riuscire a centrare la semifinale della grande coppa ancora in corso. «Abbiamo chiesto alla squadra di concentrarsi sul finale di campionato e non sui rinnovi, la posta in palio è importante e gratificante. Tutti noi siamo concentrati». La trattativa con il Chelsea, dunque, può attendere e a rendere tutto più conplicato ci ha pensato la prestazione in campo del belga.

Gol mangiati

Simone Inzaghi prova a cambiare la coppia d'attacco, proprio per agevolare la rinascita del Lukaku intersita. Sì, perché in Nazionale l'attaccante ha segnato 4 reti in 2 partite, ma con la maglia nerazzurra le cose non sembrano proprio andare... Romelu, prima con al suo fianco Correa, poi con Lautaro, si mangia quattro gol davanti alla porta e il brusio iniziale di San Siro si sono trasformati in fischi assordanti. Ma le polemiche attorno al giocatore non finiscono al Meazza, sui social network, infatti, si scatena tutta la rabbia dei tifosi.

Rabbia e ironia

L'Inter nelle ultime 5 uscite in campionato ha riportato 4 sconfitte - tre consecutive - e una sola vittoria. E la corsa per la Champions League si complica, proprio nel mese più complicato. Un andamento che lascia scontenti i tifosi e su Twitter dilaga la rabbia, alternata all'ironia sui tanti gol mangiati da Lukaku. Da chi ritiene che la punta sia un «paracarro», a chi invece non vuole più vederlo in campo fino alla fine della stagione per, poi, vederlo partire con un volo di sola andata in direzione Londra. Ma c'è anche chi si ricorda che giorno sia oggi...

Il pesce d'aprile perfetto da Lukaku — Alex🐉 (@AlexDrago1996) April 1, 2023

Pesce d'aprile

Nel giorno in cui fake news e scherzi sono all'ordine del giorno, purtroppo per gli interisti, la sconfitta e le reti sbagliate da Lukaku sono tremendamente vere. Il primo d'aprile tutto (o quasi) è ammesso. E sono tanti gli utenti social che paragonano l'attaccante a «il pesce d'aprile perfetto». Un modo per sdrammatizzare una sconfitta inattesa che potrebbe complicare molto il cammino della squadra.

