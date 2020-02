Inter-Ludogorets, dalle 21.00 La Diretta le probabibili formazioni

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 18:59

L'Inter torna in campo a una settimana di distanza dalla vittoriosa trasferta di Razgrad e dopo il rinvio della partita con la Sampdoria per l'emergenza coronavirus. Per gli uomini di Conte c'è da difendere il 2-0 esterno maturato grazie alle reti di Eriksen e Lukaku. Bulgari costretti all'impresa per passare il turno. A causa dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, la partita si disputa a porte chiuse. Arbitra il tedesco Daniel Siebert.(3-5-2) Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lukaku, Sanchez. All. Conte(4-2-3-1) Iliev; Cicinho Terziev, Grigore, Nedyalkov; Anicet, Badji; Lukoki, Marcelinho, Wanderson ; Keseru. All. Vrba.