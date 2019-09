Inter, seguirla è più facile e conveniente con Locauto Rent

e Premium Partner di FC Internazionale, ha rinnovato la convenzione dedicata a tifosi, abbonati e soci Inter Club per il noleggio auto, furgoni e minivan nove posti, in Italia e all’estero. Servizi e tariffe decisamente vantaggiose per seguire la propria squadra del cuore in occasione dei match casalinghi e in trasferta, che potranno essere sfruttati anche per tutti i viaggi di lavoro e tempo libero dei tifosi nerazzurri.Per informazioni e prenotazioni è sufficiente consultare la sezione partnership sul sito locautorent.com, contattare il call center al numero +39 02 43.02.03.17 oppure scrivere a info@locautorent.it.