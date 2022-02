Inter-Liverpool, le pagelle: Skriniar annulla Manè, Calhanoglu è ovunque. Male De Vrij e Bastoni

HANDANOVIC 6 Nel primo tempo solo tre brividi firmati Alcantara, Konaté e Mané, fuori di poco. Senza colpe sull’uno-due Liverpool di Firmino e Salah.

SKRINIAR 7 Francobollato a Mané, a cui concede poco o nulla. Provvidenziali anche due muri su una Diogo Jota e Luis Diaz. Sicuro.

DE VRIJ 5 Un paio di buone chiusure su Jota, poi la vista offuscata dopo uno scontro di gioco. Si riprende, ma crolla nel finale regalando lo 0-2. (42’ st Ranocchia ng)

BASTONI 5 Spesso sul filo del rasoio e in difficoltà nelle uscite palla al piede. Con Salah spesso è vita dura dietro. Suo il buco sullo 0-1 di Firmino. (46’ st Dimarco ng)

DUMFRIES 6,5 Altissimo, come da piani inzaghiani, e vincente nel duello in fascia con Robertson. Spinta costante. (42’ st Darmian ng)

VIDAL 6,5 Come da previsioni al posto di Barella. Supplisce al maggior dinamismo del sardo con esperienza, garra e grande senso tattico. (42’ st Gagliardini ng)

BROZOVIC 5,5 Spesso a dirigere nel traffico e sotto pressione. Mantiene l’ordine, ma troppo basilari le geometrie.

CALHANOGLU 6,5 Uomo ovunque. Centra subito una traversa, con un controllo di sinistro e un tiro in volée. Poi nega un gol già fatto a Salah, anticipato in mezza rovesciata. Qualità e quantità.

PERISIC 6,5 Quando aziona il turbo non ce n’è per nessuno, nemmeno per Alexander-Arnold. Tanti spunti e cross ficcanti.

DZEKO 6 Partecipa alla manovra, lega i reparti, lancia le ripartenze. Poche occasioni, ma tanto costrutto.

LAUTARO 5,5 Preferito ancora una volta al Nino. Ha la sua grande occasione in avvio: la spara a lato di un soffio, uscendo progressivamente dal match. (25’ st Sanchez 5,5: impalpabile)

INZAGHI 5,5 Come promesso se la gioca senza timori riverenziali, creando e gestendo il gioco più dei Reds. Punito oltremisura, qualificazione compromessa. Alessio Agnelli

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Febbraio 2022, 22:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA