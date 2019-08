Inter-Lecce risultato 0-0, la diretta live della partita di San Siro. Problemi per De Vrij, c'è Ranocchia

Inter-Lecce in diretta streaming e come vederla in tv

Lunedì 26 Agosto 2019, 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci Siamo. Il tanto atteso esordio di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter sta per arrivare. Infatti, alle 20.45 a San Siro esordi stagionale per i nerazzurri. Leggo.it seguiràtestuale minuto per minuto. Inutile dire che oltre per l'esordio di Conte c'è tanta curiosità anche per vedere Lukaku con la maglia dei nerazzurri. Ma le novità non sono poche: Barella, Sensi, solo per dire i nomi più importanti del calciomercato nerazzurro.L'arbitro Federico La Penna fischia il calcio d'inizio della partita20.38 Problemi nel riscaldamento per De Vrij. Al centro della difesa Milan Skriniar sarà affiancato da Andrea RanocchiaMancano ormai 10 minuti all'inizio del match. San Siro è incandescente e pronto ad accogliere la nuova Inter di: Sta per iniziare laRiscaldamento dei giocatori: LE FORMAZIONI UFFICIALIEcco le formazioni ufficiali diInter: Handanovic, De Vrij, Vecino, Lukako, Martinez Lautaro, Sensi, Asamoah, D’Ambrosio, Skriniar, Brozovic, Candreva. A disposizione: Padelli, Berni, Gagliardini, Di Marco, Ranocchia, Politano, Lazaro, Borja Valero, Barella, Dalbert Henriqu, Esposito, Bastoni. Allenatore: A. ConteLecce: Gabriel, Petriccione, Lucioni, Lapadula, Falco, Rossettini, La Mantia, Calderoni, Rispoli, Majer, Tachtsidis. A disposizione: Vigorito, Bleve, Riccardi, Vera, Benzar, Haye, Mancosu, Shakhov, Farias, Dubickas, Tabanelli, Dell’Orco. Allenatore: F. LiveraniArbitro: Federico La Penna di Roma 1Assistenti: Alessandro Giallatini (Roma 2) - Emanuele Prenna ( Molfetta)IV Ufficiale: Manuel Volpi di ArezzoVar: Gianluca Aureliano di BolognaAvar: Valentino Fiorito di SalernoIntanto arriva la formazione ufficiale dell'Inter: ecco gli 11 scelti da Antonio Conte: