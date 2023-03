Inter-Lecce 2-0, le pagelle: toglietemi tutto ma non Mkhitaryan. Cresce Gosens, Lautaro chiude i conti

di Alessio Agnelli

L'Inter torna alla vittoria dopo il passo falso di Bologna e si riavvicina a -15 dal Napoli, capolista e ormai lanciatissimo verso il terzo scudetto della sua storia. Contro il Lecce a San Siro basta un gol per tempo: prima Mkhitaryan, poi Lautaro su assist di Dumfries.

INTER-LECCE, LE PAGELLE

ONANA 6 La sua partita si limita a una parata in presa facile su Ceesay da fuori. Efficace nel giro-palla e al lancio.

DARMIAN 6,5 Ancora da vice Skriniar nei 3 dietro. Mette la museruola a Di Francesco, aiuta nella costruzione.

ACERBI 6 A Ceesay concede lo stretto indispensabile, senza mai rischiare. Impegno minimo, ma ben espletato.

BASTONI 6 Incrocia i guantoni con Strefezza, peso massimo contro peso piuma, se la cava, nonostante la differenza di passo.

DUMFRIES 6 Della serie, la potenza è nulla senza controllo. Si divora due occasionissime in contropiede per troppa foga, sufficienti per l'assist del raddoppio. (33' st D'Ambrosio ng)

BARELLA 6,5 Tante palle recuperate e traghettate in avanti. Suo il passaggio decisivo per l'1-0 di Mkhitaryan. Quantità e qualità.

CALHANOGLU 6,5 Ogni tanto lascia la regia a Mkhitaryan per tentare la sorte in avanti. Impegna subito Falcone da fuori, valore aggiunto sui piazzati. (33' st Gagliardini ng)

MKHITARYAN 7,5 Toglietemi tutto ma non Mkhitaryan. Sedicesima consecutiva da titolare in A, questa volta preferita a Brozovic, mica uno qualunque. E l'importanza dell'armeno è subito evidente. Ficcante in ripartenza, tignoso nei contrasti, ispirato in regia. E a segno, per la seconda volta nelle ultime 3 di A. Tuttocampista. (26' st Brozovic ng)

GOSENS 6,5 Quarta chance da titolare in campionato, seconda di fila, con fatturato in crescendo. Sua la percussione dalla sinistra che innesca la rete dell'1-0. (45' st Zanotti ng)

DZEKO 5,5 Prosegue l'astinenza da gol (l'ultimo il 4 gennaio, contro il Napoli), ma un paio di volte ci va vicino e in costruzione aiuta.

LAUTARO 7 Primo maestro dei 'dai e vai', tra cui quello per Gosens nell'azione del vantaggio. Poi il destro del 2-0, letale, a chiudere i conti. (26' st Lukaku ng)

INZAGHI 6,5 La doppia regia di qualità di Calha e Micky, Gosens in crescendo. Tante note positive nel 2-0 al Lecce, compreso il nuovo vantaggio, di 2 e 3 punti, su Lazio e Milan nella corsa al 2° posto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Marzo 2023, 21:05

