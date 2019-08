Inter-Lecce, come vederla in diretta tv e in streaming su Dazn

INTER-LECCE DOVE VEDERLA IN TELEVISIONE



Lunedì 26 Agosto 2019, 19:29

L'attesa è finita. I tanti tifosei dell'e di Antonio Conte possono azzerare il countdown. A San Siro o alla televisione finalmente potranno vedere l'esordio dei nerazzurri. Qui di seguito vi daremo tutte le informazioni necessarie per seguireSarà una partita particolare perché segna l'esordio di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter, la squadra rivale della "sua" Juventus. Una rivalità senza esclusioni di colpi, che vede le due tifoserie nettamente contrapposte. Chi ama il calcio, però, sa bene come il ritorno del campionato di Serie A, soprattutto in questa prime giornate in cui i tifosi sono magari ancora fuori per le vacanze, significhi anche un ritorno a seguire le dinamiche del calcio in tv. Insomma, almeno per stasera, lunedì 26 agosto, è necessario capire come vederese si è fuori casa.La prima domanda che ogni tifoso deve porsi è capire quale piattaforma trasmetta la partita del cuore. Nel nostro caso capire. La risposta è semplice:Ricordiamo che, con ampio prepartita dalle 20 con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin.Il primo mese di iscrizione è gratuito, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento.Per chi invece non dovesse essere in casa, sarà comunque possibile vedereproprio su DAZN, che permette di seguire le dirette della partite di Serie A in mobilità, ma solo in streaming almeno per oggi. Sia tramite il vostro cellulare, tablet o Pc potrete seguire le gesta dei vostri beniamini grazie ad un'adeguata connessione ad Internet. Esiste anche un'alternativa ed è rappresentata da