Inter-Lazio, le probabili formazioni: ballottaggio Eriksen-Gagliardini, Inzaghi con il dubbio Radu

Il primo big-match della terza di ritorno si è concluso con la vittoria del Napoli per 1-0 sulla Juventus. La seconda supersfida, quella di stasera (ore 20.45) a San Siro tra Inter e Lazio, avrà in palio il primato in classifica, con i nerazzurri che potranno sorpassare il Milan, sconfitto ieri a La Spezia. Il tutto a una settimana dal derby di domenica prossima. I nerazzurri però se la dovranno vedere con una delle squadre più in forma del campionato, forse la più in forma per le ben sei vittorie consecutive da cui è reduce. Con un colpaccio al Meazza la squadra di Simone Inzaghi (sarebbe la centesima affermazione in serie A del tecnico piacentino sulla panchina biancoceleste) rientrerebbe ancor più pienamente in zona Champions.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'INTER

Antonio Conte punterà sulla resurrezione di Romelu Lukaku, che nelle ultime sei giornate di campionato ha realizzato solo la doppietta al Benevento. Al fianco del belga agirà Lautaro Martinez. A centrocampo gli unici due ballottaggi di formazione. A sinistra si giocano il posto Perisic e Young, in mezzo Eriksen e Gagliardini, in quanto Vidal è indisponibile. Nel caso la scelta ricadesse sul croato e sul danese, sarebbe davvero un'Inter a trazione anteriore, considerando anche la spinta di Hakimi a destra e i continui inserimenti di Barella. Il playmaker sarà Brozovic, in diffida (a una turno dal derby) al pari dello stesso Barella e di Bastoni. L'ex atalantino comporrà la difesa dei titolarissimi insieme a Skriniar e De Vrij. In campionato l'Inter non prende gol da quattro giornate. Una striscia che sarà messa alla prova dalla Scarpa d'Oro Ciro Immobile.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA LAZIO

La presenza di Immobile rappersenta ovviamente una certezza per Simone Inzaghi. Se Lukaku è in un momento di flessione di rendimento, l'attaccante partenopeo ha invece segnato in otto delle ultime dieci giornate di campionato disputate dai biancocelesti e in quattro delle sei vittorie a fila con cui la squadra di patron Claudio Lotito si presenterà a San Siro. Con Immobile giocherà Correa: i due saranno i terminali offensivi di un 3-5-2 esattamente a specchio rispetto allo schieramento dell'Inter. Inzaghi dovrà decidere se schierare o meno Radu, non in perfette condizioni fisiche. In caso di forfait la difesa, davanti a Reina, sarà formata da Patric (favorito su Musacchio), Hoedt e Acerbi, spostato su centro sinistra. Nessun dubbio a centrocampo: sugli esterni Lazzari a destra (che duello di sprinter con Hakimi!) e Marusic a sinistra, Lucas Leiva regista con al fianco Luis Alberto e Milinkovic-Savic, altro elemento in assoluto stato di grazia.

INTER-LAZIO LE PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric; Hoedt, Acerbi; Lazzari; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Febbraio 2021, 11:30

