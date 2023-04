Inter-Lazio 3-1, le pagelle: doppio Lautaro e Gonsens per i 3 punti Champions. Sarri, ora serve qualcosa in più

di Enrico Sarzanini

L'Inter batte la Lazio 3-1 e offre al Napoli il primo match point scudetto. Dopo questo risultato, infatti, alla squadra di Spalletti prima con 78 punti (+17 attualmente sulla Lazio, seconda) serve battere la Salernitana, alle 15 al 'Maradonà, per la matematica certezza del titolo.

Scudetto Napoli diretta, Inter-Lazio 3-1: partenopei Campioni d'Italia se battono la Salernitana

Pagelle Inter

ONANA 6,5

Nega ad Immobile l a rete del raddoppio con un tuffo sul finire del primo tempo e tiene in vita l'Inter che poi dilaga.

D'AMBROSIO 6

Zaccagni lo mette spesso in difficoltà che alla fine lo fa ammonire per un inutile fallo a metà campo e Inzaghi lo lascia negli spogliatoi. (1' st Dumfries 5,5: si divora un gol facile facile)

ACERBI 4

Imperdonabile l'errore con cui regala il pallone del vantaggio alla lazio. Sul finire del primo tempo si ripete perdendo un'altra palla sul quale la Lazio sfiora il raddoppio con Immobile.

BASTONI 6

Non vive la sua giornata migliore ed è troppo spesso impreciso in fase di impostazione. Si becca anche un giallo per la trattenuta su Felipe Anderson. (26' st Gosens 6,5: entra nell'azione del pareggio di Lautaro. 39' st De Vrij, sv).

DARMIAN 6,5

Bene anche nel ruolo di esterno alto dedito alla causa nella ripresa scala in difesa con l’ingresso di Dumfries senza battere ciglio.

BARELLA 7

Sfiora la rete con una staffilata dal limite gran parte delle azioni passano tutte dai suoi piedi. Instancabile corridore anche in avvio di secondo tempo va vicinissimo al gol.

BROZOVIC 7

Scalda subito le mani a Provedel ed è sempre nel vivo dell'azione in questo finale appare rinato e sarà prezioso per Inzaghi.

MKHITARYAN 7

Si vede annullare il gol per un fuorigioco di Correa ma sfiora la rete più volte mettendo in apprensione la difesa della Lazio. (16' Calhanoglu 6: entra con lo spirito giusto).

DIMARCO 6,5

Sempre nel vivo dell'azione soprattutto in avvio cerca con insistenza il cross giusto per gli attaccanti. Sulla destra è un martello senza soluzione di continuità, Provedel gli nega la gioia del gol.

LUKAKU 7

Lotta colpo su colpo con Romagnoli che non lo molla un attimo: prima serve a Lautaro la palla che vale il pareggio pi a Gosens quella del 2-1.

CORREA 5

Giornata da dimenticare unica nota positiva il passaggio per Mikhitaryan in occasione del gol annullato ma non è bastato a risparmiargli i fischi dei tifosi nerazzurri. (16' st Lautaro 7: una doppietta che rilancia l'Inter in chiave Champions).

INZAGHI 7

Rilancia l'Inter in campionato in attesa di poterla testare nella semifinale di Champions contro l'Inter.

Pagelle Lazio

PROVEDEL 6

Risponde subito presente sul sinistro a girare di Brozovic che respinge con sicurezza e al 20' si supera su Dimarco mettendo in angolo una palla destinata ad entrare in porta.

MARUSIC 5

Giornata nera. Parte male regalando il pallone a Dimarco che da quella parte lo fa letteralmente impazzire. Nel finale si perde Gosens che regala all'Inter la vittoria. (39' st Lazzari, sv).

CASALE 6

Fa subito capire a Correa che passare non sarà facile poi nella ripresa sale in cattedra e sbroglia almeno un paio di situazioni davvero complicate, straordinario su Lautaro lanciato in contropiede.

ROMAGNOLI 5,5

gara di alti e bassi segue Lukaku come un'ombra ma l'attaccante riesce spesso a liberarsi della marcatura diventando decisivo per la vittoria dell'Inter.

HYSAJ 5

Questa volta non riesce ad arginare lo strapotere nerazzurro, prova a tampobare ma non basta contro la corazzata di Inzaghi. (39' st Pellegrini, sv).

MILINKOVIC 5

Come spesso in questa stagione nei match importanti si scioglie come neve al sole senza riuscire ad essere mai incisivo come potrebbe.

CATALDI 6

Un buon primo tempo a tamponare le ondate nerazzurre che soprattutto in avvio sono consistenti poi prende coraggio e guadagna sempre più metri diventando perno del centrocampo ma in avvio di ripresa è costretto ad uscire per un problema al polpaccio. (6' st Vecino 3: il suo retropassaggio condanna la Lazio al 3-1 finale).

LUIS ALBERTO 5

Approfitta al meglio dell'erroraccio di Acerbi che innesca l'azione del vantaggio biancoceleste. Nella ripresa c'è Onana a negargli la gioia del raddoppio e lui sparisce dalla scena.

ANDERSON 6

Avvio molle ma alla prima vera occasione sblocca una gara infilando Onana con un tiro da biliardo. Sfiora il raddoppio prima dell'intervallo poi si spegne anche lui.

IMMOBILE 5

Fatica ad entrare in partita spesso si fa pizzicare in fuorigioco, lotta come sempre ma la condizione ideale appare ancora lontana prima dell'intervallo sfiora la rete del raddoppio. (22' st Pedro 5: inconsistente).

ZACCAGNI 5,5

Parta a rilento e al 20' commette un fallo di frustrazione che gli costa il giallo. Si riaccende dopo il vantaggio ma è un fuoco di paglia.

SARRI 5

Seconda sconfitta di fila per la Lazio che in queste ultime due gare è apparsa troppo lenta e prevedibile. Per la qualificazione in Champions servirà un altro passo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Aprile 2023, 15:14

