Inter-Lazio 1-1, le pagelle biancocelesti: Kamada segna e si conferma il migliore (7). Castellanos sciupa (5), Marusic si perde Dumfries (5)

di Andrea Iustulin

Si infrangono contro l'Inter i sogni Champions League per la Lazio. Ai ragazzi di Igor Tudor non basta il vantaggio di Kamada al 32', beffa a tre minuti dal novantesimo con Dumfries che pareggia per i nerazzurri.

Inter-Lazio 1-1, le pagelle nerazzurre: Dumfries decisivo (7), Thuram spreca le occasioni (5)

LE PAGELLE DELLA LAZIO

Provedel 7 Si riprende la porta della Lazio dopo oltre due mesi di stop. Crolla solo nel finale ma dimostra che lui è il numero 1.

Patric 6,5 Lo spagnolo non fa più notizia, puntuale e pulito nelle chiusure provando anche a proporsi in avanti.

Casale 6,5 Una delle migliori uscite in una stagione piena di difficoltà. Salterà l’ultima con il Sassuolo per squalifica.

Gila 6,5 Impressiona la serenità con cui approccia ai duelli contro qualunque avversario e ne esce sempre vincitore. (78’ Cataldi 6 Pochi minuti per vedere dal campo il pareggio dell’Inter).

Marusic 5 Tiene la posizione per impedire a Dimarco di prendere velocità, novanta minuti da difensore aggiunto vanificati dalla mancata marcatura su Dumfries che costa la vittoria.

Vecino 7 Protegge la retroguardia e si inserisce in area avversaria, l’uruguaiano è l’arma in più di questa squadra.

Rovella 6,5 Prestazione convincente nonostante i ritmi balneari. Si fa trovare pronto in tutte le zone del campo. (65’ Guendouzi 6 Prova a mettere ritmo ad una manovra compassata)

Pellegrini 6 Propositivo e puntuale in fase offensiva, tiene la posizione dietro con qualche sbavatura. (65’ Hysaj 6 Esterno e poi difensore, viene poco impegnato dai nerazzurri)

Kamada 7 I grandi appuntamenti gli portano fortuna, seconda rete dopo quella al Napoli. La cura Tudor lo ha rigenerato. (72’ Luis Alberto 6 Venti minuti dove tocca una manciata di palloni)

Zaccagni 6 Segnali di crescita nel nuovo ruolo, tanti falli procurati e un feeling da affinare con il compagno di reparto. (72’ Felipe Anderson 6 Commette il fallo da cui nasce il pareggio).

Castellanos 5 Alterna movimenti molto interessanti ad errori banali nelle sponde per i compagni.

Tudor 6,5 Azzecca le scelte di formazione, rivedibili alcuni cambi quando la Lazio poteva aggredire di più la gara. Un pareggio che fa dare l'addio alla speranza quinto posto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Maggio 2024, 20:20

