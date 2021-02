Inter-Lazio, dove vederla in diretta tv e in streaming

Operazione sorpasso per l'Inter. Approfittando della caduta del Milan al "Picco" di La Spezia, i nerazzurri torneranno in testa alla classifica, scavalcando i rossoneri, in caso di successo sulla Lazio. Risultato però tutt'altro che facile da ottenere, in quando i biancocelesti in campionato sono reduci da sei vittorie consecutive. Con la settima completerebbero la loro rincorsa alla zona Champions. Lo stadio di San Siro sarà vuoto, come da quasi un anno a questa parte. Quindi è ancora più importante sapere dove tifosi e appassionati potranno vedere il match, sia in diretta tv, sia in diretta streaming.

INTER-LAZIO, DOVE VEDERLA IN TELEVISIONE

Alla Scala del calcio Inter-Lazio comincerà alle 20,45, sotto la direzione arbitrale del signor Fabbri di Ravenna. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite e digitale terrestre) e Sky Sport 251 (satelllite). La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile, il commento tecnico a Gabriele Adani, ex di entrambe le squadre. Da bordocampo, poi, ci saranno gli interventi di Alessandro Alciato, Matteo Barzaghi e Matteo Petrucci, pronti a far vivere ogni particolare dalle due panchine, nonché a intervistare a caldo i protagonisti. La partita sarà lanciata dalle 20 da "Sky Calcio Show": in studio Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni. Il dopo gara sarà invece l'argomento di partenza di "Sky Calcio Club", con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Sandro Piccinini, Luca Marchegiani, Fabio Capello, Stefano De Grandis e Dalila Setti.

INTER-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

I tifosi e gli appassionati che non potessero vedere la partita in tv, potranno comunque godersi Inter-Lazio in streaming, tramite la piattaforma SkyGo (usufruibile da pc, smartphone e tablet, anche in HD) per vedere in mobilità (sempre su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251) le partite di serie A, in presenza di una valida connessione a internet. Il match di San Siro sarà disponibile in diretta streaming pure su NowTv.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Febbraio 2021, 15:56

