Conte frena: «Discorsi scudetto? Non mi smuovono»

«Una vittoria pesante contro una squadra molto molto forte allenata da un ottimo tecnico. Ho fatto i complimenti ai ragazzi per la personalità mostrata nel secondo tempo». Il tecnico dell'Inter Antonio Conte sintetizza così la vittoria di misura della sua squadra contro Oggi non era semplice vincere. Che parliate di scudetto non mi muove di una virgola, ma alo stesso tempo non fai cinque vittorie così. Vengono dal lavoro, ma c'è da crescere tanto«. « La partita - aggiunge Conte ai microfoni di Sky - va divisa in due parti. Nel primo tempo siamo partiti aggressivi e dopo il gol abbiamo abbassato il baricentro e Handanovic ha fatto delle grandi parate. Nel secondo tempo abbiamo consolidato il successo » . Mercoledì 25 Settembre 2019, 23:50







© RIPRODUZIONE RISERVATA