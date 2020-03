Inter, Lautaro Martinez e la tentazione Barcellona: ecco l'offerta

Grandi manovre di mercato al tempo (maledetto) del coronavirus. Sono quelle che preparano i top club. A cominciare dal Barcellona, che si è messo in testa l’idea meravigliosa di prendersi Lautaro Martinez, costi quel che costi.

Fort Inter finora ha resistito, ma radiomercato ha annunciato un'offetta blaugrana davvero importante: 70 milioni cash sull’unghia più tre giocatori da scegliere su una rosa di cique. E un paio sicuramente molto graditi da Antonio Conte, a cominciare da quel Vidal a lungo inseguito e mai raggiunto due mesi fa, con l’ingaggio poi di Eriksen dal Tottenham, sicuramente meno gradito del cileno da parte dell’ex ct azzurro (questo non è un mistero). Dunque, gli altri due da scegliere sono tra il giovane brasiliano Artus, Semedo, Toibo e Alena. Con Semedo e Toibo che possono entrare a far parte dei piani di Conte per l'Inter che verrà,

C’è da capire cosa dirà Suning a questa offerta che è davvero provocante da parte dei blaugrana. Resisterà ancora Fort Inter a l’ennesimo assalto del Barça? Staremo a vedere. Certo che per cedere Lautaro, l'Inter deve avere già l'alernativa giusta. Mettendo sul piatto pure gli altri soldoni che arriveranno dalla cessione certa di Mauro Icardi: Psg o Juventus sono pronte per chiudere il cerchio attorno all'ex capitano nerazzurro. Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 19:31



