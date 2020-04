Inter, se parte Lautaro Martinez, pronto l'assalto ad Aubameyang

Una provocazione mediatica che in Spagna è stata recepita come una proposta di mercato. Al punto che i quotidiani catalani già fantasticano e accreditano un possibile scambio tra Lautaro Martinez e Antoine Griezmann. In realtà, Inter e Barcellona non hanno mai messo in piedi un discorso del genere, per quanto i blaugrana non disdegnerebbero di accogliere el Toro e fargli posto con la cessione del francese, un acquisto sanguinoso per le casse del Barça e poco utile a livello tecnico. Tra l'altro, ed è una questione non da poco, lo stipendio dell'ex Atletico Madrid supera, tra netto e bonus, i 20 milioni di euro, decisamente troppo alto rispetto ai parametri nerazzurri. Solo fantacalcio dunque uno scambio tra i due centravanti, anche se l'unica destinazione presa in considerazione da Martinez resta quella catalana. Nulla di concreto infatti sul fronte inglese, dove il Manchester City, a rischio esclusione dalle coppe europee e sotto osservazione per il Financial Fair Play, al momento a tutto pensa fuorché a pagare una clausola da 111 milioni di euro. Che, la società nerazzurra ribadisce, è l'unica via d'uscita per l'ex Racing e il Barcellona dovrà farsene una ragione. Niente contropartite, dunque, neanche quel Griezmann che oggi stuzzica soprattutto la creatività dei media.



Ovviamente, in caso di cessioni remunerative, è possibile che a luglio i blaugrana si presentino con un assegno da 111 milioni per strappare Lautaro all'Inter. Ipotesi oggi difficile, ma non impossibile. Per questo la dirigenza si sta già muovendo per trovare il sostituto, individuato in Pierre-Emerick Aubameyang . Attaccante gradito ad Antonio Conte perché bravo a giocare al fianco di un pari ruolo, di grande qualità e con esperienza internazionale. Gradito ovviamente anche a Beppe Marotta, perché in scadenza di contratto nel giugno 2021 e poco intenzionato a prolungare con l'Arsenal. Un'occasione di mercato, insomma, perché anche se la richiesta di partenza dei Gunners è di 55 milioni di euro, a Milano contano di abbassarla a 40-45 milioni, cifra alla portata soprattutto in caso di addio di Martinez. Con il centravanti gabonese si tratta su base triennale, con opzione per un quarto anno, alle cifre oggi percepite da Romelu Lukaku e Christian Eriksen: 10 milioni tra fisso e bonus. Oggi Auba percepisce all'Arsenal 12 milioni ma allungando il contratto potrebbe abbassare le proprie richieste. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 19:25