Inter, Lautaro mette nel mirino la Juventus: vuole il gol e la prima vittoria

Lautaro, carica Juve al quadrato: nel mirino primo centro e prima vittoria in casa bianconera. Una duplice missione, per riscrivere statistiche personali e di squadra nei derby d'Italia con Madama e rimettersi in scia scudetto. Che il bilancio di Lautaro Martinez contro la Juventus, e all'Allianz Stadium in particolare, sia in deficit, lo dicono i numeri, negativi, del Toro argentino nei confronti diretti con i bianconeri da quando è sbarcato in Italia nel luglio del 2018. In 3 campionati e mezzo, solo una vittoria in 7 incroci di serie A, datata 17 gennaio 2021 (2-0) a San Siro, a fronte di 2 pareggi e ben 4 ko incassati, con 3 su 3 in quel di Torino. E appena una rete messa a segno, il 6 ottobre del 2019, al Meazza, nell'1-2 corsaro di Madama, a cui vanno aggiunte, a onor di cronaca, anche le altre 2 realizzate in Coppa Italia (il 2 febbraio 2021, sempre a San Siro, 1-2 per i bianconeri) e nella finale di Supercoppa vinta il 12 gennaio scorso, ancora tra le mura amiche.

E a dimostrazione che la Juve si può battere e bucare. Servirà solo recuperare condizione e garra da Toro, dopo una settimana ai box per Covid. Ma, a giudicare dall'intensità con cui si è allenato anche nei giorni di riposo della squadra (in libertà da sabato, oggi la ripresa degli allenamenti ad Appiano), un non problema per Lautaro, pronto alla carica e a invertire tendenza anche in casa Juve. Come El Toro, al lavoro sia domenica che ieri pure Brozovic e De Vrij, in recupero e in odore di rientro nel derby d'Italia. Dopo i differenziati degli ultimi due giorni in palestra, i due tra oggi e domani aumenteranno i carichi di lavoro, allenandosi in gruppo e testando i rispettivi polpaccio in vista di domenica, ma c'è ottimismo.

Lo stesso di Hakan Calhanoglu: «Quando tornerò in Italia, giocheremo contro la Juventus e ci vorrà grande concentrazione - ha sottolineato il nerazzurro dalla Turchia -. Il Milan è primo in classifica, ma a noi manca una gara. L'obiettivo è tornare in testa con una serie di vittorie».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Marzo 2022, 08:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA