Inter, la nuova maglia scatena l'ironia del web: «Complimenti, fare peggio della Juve non era facile»

Non è ancora stata presentata ufficialmente, ma nei Nike Store in Australia è già possibile acquistare laper la prossima. Pur senza rinunciare alle classiche strisce nerazzurre verticali, stupisce molto la scelta di aggiungere una banda a strisce diagonali nel punto in cui compare lo sponsor Pirelli.La maglia, come rivela anche Fox Sports , è impreziosita da colletto e bordini sulle maniche di colore bianco, mentre il logo Nike è dorato. Gli utenti, però, non hanno gradito quella che dovrebbe essere la. A meno di clamorose smentite, i nerazzurri il prossimo anno giocheranno con questa maglia, ma non è mancata l'ironia sui social.Su Twitter, un utente ha commentato così: «Le bande diagonali no!! E no anche le bande non in linea tra sopra e sotto Pirelli.. quindi bocciata». «Complimenti, non era facile fare peggio della Juventus, ma ci siete riusciti», scrive un altro utente su Facebook.