Inter-Juventus, Rocchi dà il "5" a Bonucci: polemica sui social

RT Bonucci Rocchi

❤️ Bonucci Rizzoli pic.twitter.com/hdldudzmdZ — 𝙖𝙣𝙙𝙧𝙚𝙖 🔝🎃 (@leclerckkonenn7) October 6, 2019

Lunedì 7 Ottobre 2019, 14:42

Inter-Juventus, polemiche prima, durante, dopo... sempre. Il derby d'Italia, vinto dagli uomini di Sarri, si trascina (e chissà ancora per quanto vista la sosta per la Nazionale) con analisi al microscopio. Come quella "pizzicata" dai tifosi in tv, un fermo immagine in cui l'arbitro Rocchi batte il 5 a Bonucci. Un gesto d'intesa tra sportivi, nel pieno del delirio agonistico, tradotto con campanilismo dai tifosi social.Battibecchi da tastiera che fanno capire quanto sia stata vissuta questa partita dai tifosi. Per fortuna l'ironia, su Twitter, rimette in ordine le cose e dai "Senza parole" si passa alle battute che rendono il calcio più umano. "In effetti il cinque dato da Bonucci a Rocchi in prospettiva di una nuova calciopoli ci sta..." scrive, scherzando, Antonio. E poi "Bonucci voto 8. Dà il 5 a Rocchi caricando il suo compagno di squadra" twitta Pete. E un sorriso getta acqua sul fuoco...