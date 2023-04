Inter-Juventus 1-0: Dimarco attaccante aggiunto, qualità Barella. Le pagelle

di Alessio Agnelli

L'Inter si è qualificata per la finale di Coppa Italia battendo 1-0 la Juventus a San Siro nella semifinale di ritorno, con una rete di Dimarco. L'andata, a Torino, si era conclusa 1-1, ora sfiderà la vincente di Fiorentina-Cremonese.

PAGELLE INTER

ONANA 6 Nel 1° tempo un solo intervento su Kostic, respinto in volo plastico. Poi tanta sicurezza in uscita e in costruzione dal basso, più una paratina su Di Maria, neutralizzato in presa.

DARMIAN 6,5 Chiesa lo va spesso a cercare, lui non si tira indietro, amministrando senza correre rischi. Ermetico anche negli incroci in fascia con Kostic.

ACERBI 6,5 Ogni tanto su Chiesa, spesso libero da impegni in marcatura e pronto a sganciarsi palla al piede, facendo salire i compagni. Ripresa ad occuparsi di Milik.

BASTONI 6,5 Nella sua zona gravita Di Maria, che non punge. Spesso e volentieri ad accompagnare l’azione in avanti con proiezioni e traversoni ficcanti.

DUMFRIES 6,5 Avvio a baricentro altissimo, ma con poco costrutto in avanti. Prosieguo ad arretrare sulle tracce di Kostic, prima, e Chiesa, poi. Prima di scatenarsi nel finale.

BARELLA 7 Qualità all’ennesima potenza e il solito artiglio in interdizione. Sa far tutto, anche degli assist di rara bellezza ed efficacia: il primo vanificato in avvio da Lautaro e Dzeko, il secondo trasformato in gol da Dimarco. Ispirato. (22’ st Brozovic 6: ordinato e pronto a far legna)

CALHANOGLU 6,5 Di nuovo titolare al posto di Brozovic, diffidato. In cabina di regia sviluppa trame di qualità, in inserimento pericoloso e apri-varchi. (37’ st Gagliardini ng)

MKHITARYAN 6,5 Tanti palloni recuperati con garra e traghettati in avanti con qualità. Fa valere esperienza e velocità nel breve, scatenando più di una ripartenza. Vicino al raddoppio in mezza girata.

DIMARCO 7 Quasi un attaccante aggiunto e un incubo per De Sciglio. In fascia è dominante nello spunto, al traversone e in appoggio. Tempi di inserimento perfetti, freddezza e tecnica nel tocco di esterno sinistro per l’immediato 1-0. Determinante. (33’ st Gosens ng)

DZEKO 5,5 A riposo ad Empoli e dentro contro la Juve al posto di Big Rom. Ha un’occasione in avvio, pescato nell’area piccola da Barella, ma incorna a lato. Segna un gran gol a inizio ripresa, ma in fuorigioco. (22’ st Lukaku 6: muscoli e fisicità nel finale)

LAUTARO 6 Fascia al braccio e tanta voglia di ripetersi dopo Empoli. Ci mette impegno e garra, ma poca precisione al tiro, con tre tentativi falliti, uno in millimetrico ritardo su cross di Dumfries. (33’ st Correa ng)

INZAGHI 7 Ancora una volta re di coppe e bestia nera della Juventus. Dopo 6 trofei già in bacheca (4 Supercoppe, 2 Coppe Italia), 5 conquistati contro i bianconeri, fa fuori Madama in semifinale di Coppa Italia, centrando l’ottava finalissima da allenatore.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Aprile 2023, 23:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA