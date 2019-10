Inter-Juventus, Ignazio La Russa: «L’Inter ha preso un centravanti confuso dal pisello grande»

⚫️🔵 Direi che la morale della partita è che l’Inter ha cambiato un grande centravanti col pisello confuso con un centravanti confuso dal pisello grande#InterJuve #Inter — Ignazio La Russa (@Ignazio_LaRussa) 7 ottobre 2019

Lunedì 7 Ottobre 2019, 14:59

continua a far discutere. Dopo il grande spettacolo andato in scena ieri sera a San Siro grazie ad un'ottima prestazione delle due squadre, sui social si continua a discutere del match. Molti tifosi interisti non hanno infatti preso benissimo la prestazione incolore del bombere c'è chi, tra i supporters della squadra milanese, rimpiange l'ex capitano Mauro Icardi, andato tra l'altro a segno nel weekend con il suo Paris Saint-Germain.Tra questi l'ex ministro della Difesa, che suha detto la sua sua sulla partita, sul momento no dell'attaccante e su una scelta di mercato che non considera proprio “azzeccata”.