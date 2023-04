Inter-Juve, Allegri si scaglia contro i dirigenti dell'Inter negli spogliatoi: «Siete delle m…, ma tanto arrivate sesti»

di Alberto Mauro

Durissimo sfogo di Max Allegri nel tunnel degli spogliatoi, dopo l’ eliminazione in Coppa Italia contro l’Inter. Momento critico per i bianconeri, alla terza sconfitta consecutiva in campionato e fuori in semifinale di Coppa Italia dopo la pessima prova del Meazza, con Massimiliano Allegri nel mirino della critica per le scelte iniziali di una squadra apparsa in difficoltà dal primo minuto. E protagonista di momenti ad alta tensione negli spogliatoi.

Gli insulti di Allegri a San Siro

Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport l’allenatore juventino nel tunnel degli spogliatoi avrebbe inveito contro i dirigenti nerazzurri Baccin e Marotta: «Siete delle m…, ma tanto arrivate sesti». E avrebbe rincarato la dose anche nello spogliatoio bianconeri, alzando la voce con i giocatori: «Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions».

