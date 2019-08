Inter, tifosi pazzi di Conte: per i bookies è lui l'anti-Juve

La cura Antonio Conte funziona. Questa almeno è la sentenza dei tifosi, che sembrano avere grande fiducia nel nuovo corso dell'Inter. Secondo gli scommettitori di Betclic, infatti, i nerazzurri, sarebbero assieme al Napoli la principale antagonista della Juventus per la vittoria finale dello scudetto, con una quota che è scesa fino a 6.00, al pari proprio della squadra allenata da Ancelotti e dietro i bianconeri super favoriti e quotati 1.45.



Sotto al podio nessun'altra sembra poter insidiare l'egemonia della squadra di Sarri, con il Milan che risulta la quarta teorica forza del campionato ma con una quota che non scende sotto i 25.00. Nuovo corso Inter - Conte con il suo lavoro meticoloso ha già fatto breccia nel cuore dei tifosi, nonostante un mercato ancora in via di definizione e l’uscita ufficiale di Nainggolan, tornato al Cagliari, e quella probabile di Icardi, che sembra non rientrare nei progetti dell'ex tecnico del Chelsea. L'allenatore leccese non è nuovo a grandi exploit: nella stagione 2011/2012, al primo anno di Juventus, riuscì nell'impresa di portare una squadra arrivata settima fino al tricolore, che ha aperto la serie di otto titoli consecutivi. Giovedì 8 Agosto 2019, 16:50







