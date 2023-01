Inter, per Inzaghi già sei sconfitte in un girone: «Sono troppe». L'ira della Curva Nord

di Massimo Sarti

Dalla gioia per il trionfo in Supercoppa contro il Milan alla delusione per la sconfitta in campionato a San Siro contro l'Empoli, il passo è stato brevissimo. Anche questa è l'Inter. Lo stop con i toscani è stato soprattutto il sesto per i nerazzurri in tutto il girone d'andata. «Decisamente troppi», ha ammesso il tecnico Simone Inzaghi. Lo stesso numero di sconfitte proprio dell'Empoli nono in graduatoria e solo una in meno delle sette del Torino ottavo e del Lecce quattordicesimo. Per ritrovare un'andata con sei battute d'arresto bisogna tornare alla stagione 2016-17: cinque costarono la panchina a Frank De Boer, sostituito per una gara da Stefano Vecchi e poi da Stefano Pioli. Ma il numero che maggiormente condanna l'Inter è il -13 dalla scatenata capolista Napoli. Il che vuol dire che Inzaghi, salvo crolli inopinati da parte dei partenopei, già in inverno è fuori dalla lotta scudetto.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 08:38

