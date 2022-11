Inter-Bologna: domani a San Siro ecco l’ex del Triplete Motta, per Inzaghi vietato fallire

di Alessio Agnelli

Inzaghi, riscossa obbligata: con il Bologna 60 milioni di buoni motivi per tornare a vincere. Anche se Marotta non ha voluto abdicare anzitempo (almeno a parole: «Da gennaio ci saranno 25 partite e 75 punti in palio») dall’obiettivo-scudetto, distante 11 punti dopo Torino. In casa Inter il nuovo imperativo della Banda-Inzaghi è rimanere in corsa per un posto nella prossima edizione di Champions League, per prestigio e proventi garantiti dalla Uefa. Nel 2021-22 la fase a girone e gli ottavi di finale con il Liverpool hanno fatto registrare un fatturato di 57 milioni di euro, certificati a bilancio.

Quest’anno il premio complessivo, tra risultati nel gruppo C e visto per il doppio confronto con il Porto di febbraio-marzo, è già di 60,3 milioni, a cui potrebbero aggiungersi i 10,6 previsti per le qualificate ai quarti di finale, per un totale di quasi 71 milioni. Ma, senza precorrere i tempi, comunque un motivo più che valido per restare in scia di Lazio e Atalanta, a 3 punti più su in classifica e, ad oggi, nuovo target dei nerazzurri di Inzaghi in campionato.



