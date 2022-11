All'Inter di Inzaghi resta il tabù dei big match. Marotta: «Serve una riflessione importante»

di Alessio Agnelli

«Numeri negativi, serve un’analisi interna molto approfondita». Dai quattro ko incassati (Lazio, Milan, Roma e domenica sera Juventus) in altrettanti big match di serie A, al mal di trasferta certificato da un altro poker di sconfitte (Lazio, Milan, Udinese e Juve) e da 16 reti subite in 7 incontri (2,28 a partita) lontano dal Meazza.

In casa Inter è il momento delle «riflessioni importanti» e Beppe Marotta, a margine di un evento organizzato da Rcs Academy, non si è sottratto, snocciolando una ad una le tante questioni irrisolte dell’11 di Inzaghi, per un primo consuntivo a stagione in corso. La vetta della classifica è a 11 lunghezze, la zona Champions distante 3 punti dopo il 2-0 del J-Stadium “e in questo caso le statistiche, che solitamente non guardo, devono imporci profonde valutazioni - ha sottolineato l’ad nerazzurro nel primo pomeriggio di ieri -. Con la Juventus abbiamo meritato la sconfitta. Finora abbiamo subito 19 gol, di cui 16 in trasferta con 4 sconfitte. Siamo l’Inter e non siamo abituati a questi numeri, ripeto, serve un’analisi approfondita. E lo stesso per le tante le sconfitte fuori casa. Dobbiamo capire perché c’è tutta questa differenza tra le gare a Milano e quelle in trasferta».



