Inter: Dzeko, Correa e Sanchez. Almeno due sono di troppo

di Fabrizio Ponciroli

C’è un parametro zero (prestigioso) che ancora non sa con che squadra giocherà il prossimo anno. Si tratta di Paulo Dybala. Dopo sette anni in bianconero, l’argentino è pronto per una nuova avventura ma, al momento, il suo futuro è un enorme punto interrogativo. L’Inter lo prenderebbe volentieri (Marotta è un suo grande estimatore) ma deve fare i conti con un reparto offensivo intasatissimo. Per far posto alla Joya, è necessario salutare qualcuno. Sanchez continua a rifiutare ogni offerta.

Pare intenzionato a prendere in considerazione solo proposte da club europei o, al massimo, valutare una ricca buonuscita. Vidal sperava di riabbracciarlo al Flamengo ma, al momento, l’idea di giocare in Brasile non solletica l’ex Udinese.

Un problema per l’Inter che, oltre alla grana Sanchez, deve fare i conti con le questioni Dzeko e Correa. Il primo è stato preso, 12 mesi fa, per sostituire Lukaku. Averlo ora come vice Lukaku non è proprio il massimo, soprattutto se il bosniaco punta ad avere tanto spazio in campo. Correa è un pupillo di Inzaghi ma anche il tecnico nerazzurro è conscio del fatto che, nella sua prima stagione nerazzurra, complici i tanti infortuni, non ha brillato più di tanto (quindi è sacrificabile). L’Inter attende proposte interessanti per ognuno dei tre, sperando che qualcuno faccia le valigie. Dybala non resterà ad aspettare la chiamata nerazzurra all’infinito (Roma e Napoli lo accoglierebbero a braccia aperte immediatamente).

Intanto, sul fronte Skriniar, decisive le prossime 48 ore. Dalla Francia dicono che, alla fine, il Psg accontenterà l’Inter con una proposta migliore (60 milioni di euro più 5-10 milioni di bonus). Non appena il destino dello slovacco sarà definito, la società nerazzurra si muoverà. Dovesse raggiungere Neymar a Parigi, quasi certamente sarà Bremer a sostituirlo (Juventus permettendo). Anche perché Pau Torres del Villarreal (classe 1997) costa parecchio (50 milioni non trattabili). I

nfine, possibili sviluppi anche sul fronte Dalbert. Il brasiliano ha ancora un anno di contratto con l’Inter. Si cerca una sistemazione per non perderlo, al termine della prossima stagione, a zero. Ci sarebbero opportunità sia in Italia che in Spagna. Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Luglio 2022, 07:00

