Inter, Icardi verso il Psg: visite mediche in serata

Scambio André Silva-Rebic: il croato è in Italia. Non solo Icardi, il Psg pensa anche a De Sciglio

Lunedì 2 Settembre 2019, 12:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sta per diventare un nuovo giocatore del. La svolta è arrivata nel corso della notte, con il bomber argentino che ha deciso di lasciare l'Inter per iniziare una nuova avventura all'estero.i, insieme alla moglie e agente, è in partenza da Malpensa alla volta della capitale francese dove in serata sosterrà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto.L'ultima notte di mercato è stata la più infuocata per il caso dell'estate. Wanda Nara ha lasciato infatti in anticipo lo studio di Tiki Taka «per un impegno di lavoro», annunciando che il futuro di Mauro sarebbe stato in Europa perchè su di lui c’erano alcune squadre.In realtà l’unico club veramente intenzionato a prendere Maurito è stato negli ultimi giorni solo il, squadra in grado di garantirgli Champions e ottime possibilità di vittoria. Wanda e l’Inter hanno così lavorato al rinnovo del contratto del bomber, condizione imprescindibile per l’assenso nerazzurro al prestito con diritto di riscatto alla società francese. L'accordo è stato trovato: Icardi partirà in prestito con diritto di riscatto dopo il prolungamento di un anno fino al 2022 e il relativo adeguamento dell'ingaggio.Tra nerazzurri e parigini dovrebbe esserci l'intesa, da formalizzare dopo le visite mediche, per chiudere prestito e diritto a circa 70 milioni (eventualmente 5 + 65).L'ex capitano nerazzurro ha sposato dunque la linea della moglie-agente comprendendo che, soprattutto dopo le minacce degli ultras (che ieri hanno appeso uno striscione intimidatorio davanti alla casa di Milano), la vita in città in caso di permanenza sarebbe stata insostenibile.