Inter, notte da Gosens: fly Robin fly, a Barcellona la svolta dell'esterno tedesco

di Alessio Agnelli

Gosens come Eriksen: una rete ti allunga la vita? Perché l'interrogativo di tutti i tifosi dell'Inter e di Inzaghi trovi risposta, serviranno ulteriori conferme nelle prossime gare ufficiali dell'11 del piacentino, magari dall'inizio e non solo come prima alternativa a basso minutaggio (solo 131' in 7 gettoni di A, 1 da titolare; 207' in 4 partite di Champions, 2 dal primo minuto) di Federico Dimarco.

Ma, nell'attesa, Robin Gosens è tornato al gol, a quasi 6 mesi dall'ultimo, e unico in nerazzurro (il 19 aprile scorso, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia con il Milan, per il 3-0 finale), (ri)candidandosi per un posto nell'11 di partenza di Simone Inzaghi, proprio come fece Christian Eriksen con Antonio Conte nel derby di Coppa Italia di fine gennaio 2021 (Milan sconfitto per 2-1 nei quarti), deciso su punizione.

Al danese quella rete valse la titolarità indiscussa e un ruolo da prim'attore nella cavalcata-scudetto dell'Inter contiana. Per il tedesco, il centro di Barcellona, il primo in stagione e fondamentale in ottica qualificazione agli ottavi di Champions (basterà una vittoria nella sfida del Meazza del 26 ottobre contro il Viktoria Plzen per il pass matematico), potrebbe significare invece l'uscita dal tunnel «dopo un anno da dimenticare per l'infortunio - ha sottolineato l'ex Atalanta ai microfoni Sportmediaset -. Sì, ora mi sento finalmente sulla strada giusta. Anche l'inizio di questa stagione non è stato facile, ma sto meglio giorno dopo giorno e nelle prossime partite spero di avere più occasioni per mettermi in mostra».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 08:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA