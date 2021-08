Diretta Inter-Genoa alle 18.30: i campioni d'Italia aprono la Serie A: Inzaghi sfida il Genoa

Allo stadio Giuseppe Meazza i campioni d'Italia dell'Inter danno ufficialmente il via alla Serie A 2021/22 con uno dei due anticipi in programma. I nerazzurri del nuovo tecnico Simone Inzaghi affrontano il Genoa dell'allenatore Ballardini. Una partita che incuriosisce, c'è da vedere lo stato dell'Inter dopo le partenze di Lukaku e Hakimi, mentre da avversario ci sarà il sempreverde Pandev, ex di una partita tutta da vivere. Arbitro della sfida sarà Marini di Trieste, coadiuvato dagli assistenti di linea Liberti e Vecchi. Quarto arbitro Marchetti, al Var ci sarà Valeri assistito da Carbone.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sturaro, Badelj, Rovella, Hernani, Cambiaso; Pandev, Kallon.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Agosto 2021, 18:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA