Inter, fuga di Natale. Ausilio esalta Inzaghi: «Addii di Lukaku e Hakimi? Solo un ricordo»

«Gli addii estivi dei big? Potevano ammazzare chiunque, non noi, più forti di tutto». Anche del cambio di timoniere per il voltafaccia di Conte, allergico a progetti di presunto ridimensionamento. Più forte persino delle rinunce obbligate ad Achraf Hakimi (il marocchino per far cassa) e Romelu Lukaku (il belga per scelta del diretto interessato) o della dolorosa perdita di Christian Eriksen (entro il weekend la risoluzione di contratto col danese), per problemi cardiaci.

La nuova Inter di Simone Inzaghi è la prima dimostrazione di proprietà commutativa applicata al calcio, con fattori che cambiano (dentro il piacentino, Dumfries, Calhanoglu, Dzeko e Correa per i sopracitati) e il prodotto che non muta, anzi migliora. Prima in classifica con 5 giornate di anticipo rispetto all'ultima di Conte. A 2 soli ostacoli (Salernitana stasera all'Arechi e Torino mercoledì al Meazza) dal titolo d'inverno, sfuggito al salentino come il traguardo degli ottavi di Champions, centrato invece dall'ex Lazio. Con Inzaghi e la sua nuova banda va anche meglio.

E, a gonfiare il petto, è Piero Ausilio, l'artifex maximus della rivoluzione estiva (quasi) obbligata con Beppe Marotta. «Non ci siamo mai persi d'animo, ci siamo guardati in faccia. Perdere persone di quel calibro poteva sembrare una montagna enorme da scalare - ha proseguito il diesse nerazzurro ai microfoni di Sky -, ma è il bello di questo sport, perché hai subito un'altra occasione. Anche tenuto conto del fatto che è stata dipinta una situazione peggiore di quanto in realtà non fosse. Perdere un allenatore come Conte e un giocatore come Hakimi e poi successivamente Lukaku ed Eriksen poteva ammazzare chiunque. L'importante è non arrendersi alle prime difficoltà».

Stasera, all'Arechi (alle 20,45, diretta tv Dazn e Sky Sport, arbitro Mariani), tutti i nuovi saranno in bella mostra contro la Salernitana, a caccia della sesta vittoria consecutiva. Da Dzeko, di rientro dopo il pit-stop col Cagliari, a Calhanoglu, on fire con 5 gol e 3 assist nelle ultime 6 di A, e Dumfries, in via d'esplosione definitiva dopo l'apprendistato iniziale. A completare attacco e mediana Lautaro, Barella, Brozovic e Dimarco, in leggero vantaggio su Perisic. In difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni.

