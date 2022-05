Inter, Facchetti: «Regna l'equilibrio, ma sogno la seconda stella»

Un altro figlio d'arte. Con un cognome pesantissimo. Gianfelice Facchetti, 47 anni, attore, scrittore e registra teatrale. Nelle sue vene scorre sangue nerazzurro. Interista doc. Papà Giacinto è stato il primo terzino bomber in Italia, uno della Grande Inter campione di tutto, nonché capitano della Nazionale regina d'Europa nel 1968 e vice campione del Mondo a Messico 70. Su Leggo web è opinionista con la sua rubrica Inter Nos.



Facchetti, come finisce questo testa a testa derby scudetto?

«In effetti rischiamo di vedere una volata che può essere decisa anche all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Un braccio di ferro davvero equilibrato, come non accadeva da tanto tempo».

Quindi la favorita?

«Semplice, in questo momento è il Milan, visto che tiene due punti di vantaggio su di noi. Ed è proprio per questo che prevedo un testa a testa fino all'ultimo respiro».

Siamo alle ultime tre giornate: la svolta dove può arrivare?

«Forse anche già da questo turno. Se l'Inter fa il suo e batte l'Empoli stasera al Meazza, il Milan che giocherà tra 48 ore avrà la pressione che adesso è tutta nostra. Pure questo è un aspetto da non sottovalutare».

L'uomo decisivo per l'Inter?

«Nell'ultimo mese sicuramente Perisic è stato quello più determinante, con gol e assist per i compagni. Credo che possa essere l'uomo decisivo per confermarci ancora campioni d'Italia».

E con la Fatal Verona cone la mettiamo?

«Già, il Milan ci ha perso due scudetti, in epoche diverse. Nel 1973 non ero ancora nato, ma ricordo quello del 90. Diciamo che è la loro trasferta spartiacque per il titolo. La nostra, forse, alla penultima a Cagliari, almeno sulla carta».

Che peso avrà Inzaghi in questo rush decisivo?

«Credo che sia lo stesso che avrà Pioli. Entrambi conoscono alla perfezione la forza e il carattere delle loro squadre. Insomma, hanno il polso della situazione sotto controllo. Inzaghi sa benissimo dove attingere quella linfa che può fare la differenza. E per quanto mi riguarda, sogno la seconda stella».





riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Maggio 2022, 08:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA