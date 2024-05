Inter, doppietta di Arnautovic ma al Bentegodi con il Verona termina 2-2

di Salvatore Riggio

Arnautovic vuole restare all’Inter e per guadagnarsi la riconferma firma una doppietta al Bentegodi nel match contro il Verona. I nerazzurri trovano sulla loro strada un ottimo Perilli, mentre la squadra di Marco Baroni conferma le sue qualità. Ampio turnover nell’Inter. In difesa ci sono Bisseck e Carlos Augusto con Acerbi, mentre a centrocampo non gioca Mkhitaryan (c’è Frattesi) e in attacco con Thuram c’è, appunto Arnautovic. I nerazzurri passano in vantaggio già al 10’ al primo tentativo: Bisseck di testa indirizza il pallone verso l’area veronese, l’attaccante austriaco ruba il tempo a Coppola e batte Perilli. Passano soltanto 7’ e il Verona rimette il match in parità. Buco di Bisseck, Suslov serve Noslin, bravo a insaccare l’1-1. L’Inter continua ad attaccare, ma Perilli si supera prima su un tentativo di Thuram, poi su un meraviglioso colpo di testa in tuffo di Frattesi. È un match molto vivace, con continui capovolgimenti.

Nella ripresa Perilli fa un doppio miracolo. Prima su Carlos Augusto, poi su Frattesi nel proseguo dell’azione. E al 70’ c’è il tempo anche per dire di no a Calhanoglu. Nell’area opposta è Di Gennaro, al debutto in A al posto di Audero, a respingere le conclusioni di Serdar e Tavsan. A cinque minuti dalla fine Frattesi ha una grande occasione con il pallonetto a Perilli, ma Vinagre salva sulla linea scagliando il pallone contro la traversa.

